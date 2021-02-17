拆彈專家2︱跟劉青雲再聚多談健康養生　劉德華被疫情打亂人生計劃：我重了十磅

▲ 劉德華在《拆彈專家2》挑戰體能和演技。

天王劉德華是娛圈勤力的代言人，就連加入社交平台首開抖音，也比不少藝人更勤力拍片跟網民互動。至今共拍了接近150部電影，依然力求有新突破。華仔在《拆彈專家2》放低包袱，既演殘障人士，又演繹內心陰暗面的角色。對電影行業深有感情的劉德華，更坦言在長達一年的疫情期，遇到了演員生涯最大的挑戰。

劉德華在兩集《拆彈專家》都身兼演出及監製，兩集最大分別，除了故事和人物完全不同，角色取向也各走極端。

早前華仔為《拆彈2》接受專訪，提到戲中角色不再是正直不阿的公僕，卻有更多的陰暗面，宣傳上還以「反派」來形容，華仔解釋：「今次這個拆彈專家，因遇上某些際遇，不幸成為殘廢，在制度上不能再在前線工作，令其一直相信的理念動搖，最後採取報復行動，變成放拆彈的人，因此角色上是有反派元素。」

華仔笑言自己不介意做一個大反派：「反而編導不捨得我太壞，戲中的行為是不好，但心理上又不是太壞。」

▲ 華仔早前為《拆彈專家2》接受專訪。（大會提供）

一年疫情最大考驗

由角色去看人生，華仔深明人處身不同位置，看待事情角度也不同。「我本身也要身處工作不同崗位，很明白沒有人可以極全面去看一件事，有些事情理解但不能接受，有時是接受但不能理解，對我來說，無論事情怎樣演變，都會選擇去面對真相，然後再看用甚麼行動去解決。」

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人生路上常有不同危機需要「拆彈」，過去一年對演藝界亦是艱難日子，即如天王劉德華，也受疫情影響大部分工作。華仔憶述：「去年預計會拍3部戲加兩個演唱會，但自（去年）農曆新年後便一切都剎停，那就要不斷改變計劃，何時會疫情轉好沒人會知，是很大的考驗，只能隨機應變。」

作為老闆的劉德華，也有考慮再投資開戲振興市道。「現在的市況，就算要開《拆彈專家3》，可能也沒有老闆有信心，假如日後只有300萬成本去拍戲，都要讓觀眾看到是付出努力，沒錢拍場面動作，便好好地拍好故事，長遠先要大家都要回復信心，我也會見新導演，也可能拍網絡作品，至少大家也有工開，也較易控制成本。」

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為家人做足防疫

疫情期間，家有妻女的華仔，亦要顧慮家人的健康，本身做足日常防疫措施，受訪及拍照，華仔都堅持不除下口罩。他稱：「疫情會怎演變沒人會知，既然洗手、戴口罩、社交距離眼見是最有效的的方法，只能做好基本，無論自己、太太、小孩都要做足，疫情急不來，每個人都先都好做自己，事情便會好轉。」

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一向對體型要求極嚴謹的華仔，卻笑言自己這一年長肥了。「之前跟劉青雲拍戲，我們到這年紀也會多講做運動、養生，他常話我瘦，至疫情沒事做常留在家，不自覺吃多了東西，且沒有太大動力去運動，終肥了約十磅。」

現時華仔約152磅，自言不夠理想，因他開騷時大約140多磅，疫情期間不經意地吃多了，自言十分內疚，因此要努力減肥。

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為粉絲承諾不退

努力不懈的劉德華，視工作為生活一部分，對多年粉絲也像家人般寵愛。華仔坦言：「如問我工作的動力是甚麼，我至今仍然好喜歡唱歌、演戲和表演，沒想過要做多久，拍多一部便一部吧，而且早當fans是朋友，我不工作，她們便見不到我，至今仍搞歌迷聚會，正是讓她們知道，我是在其生活的板塊中。以至拍戲時，跟好久不見的朋友能見見面，自己也是十分開心的。」

作為父親的劉天王，笑言自己的時間分配有道，在妻女、歌迷、拍戲工作之間早有完美平衡。

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記者：陳家昌

化妝、髮型：鄭如麗

服裝：The Kooples

場地：九龍灣國際展貿中心(KITEC)

同場加映：郭富城訪問