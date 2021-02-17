淘寶恩物︱慳家港媽淘寶PU皮革翻新床邊防撞板　網友大讚環保：好似新一樣

▲ 有港媽從淘寶購買了PU皮革（人造皮革）翻新睡床的床邊防撞板。

家長為了小朋友的安全，很多時候會在小朋友床安裝防撞板。近日一名港媽在網上分享為淘寶PU皮革（人造皮革）翻新兩張睡床的床邊防撞板，翻新後猶如新的防撞板，獲不少網民稱讚。

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這名港媽在淘寶開心Share Facebook群組分享翻新床邊防撞板的經歷。她指睡床還很新淨，可是床旁邊的防撞板皮面老化，出現甩皮的情況。

她本身想請師傅翻新防撞板，重新包過防撞板，可是價錢不便宜。因此，她經朋友介紹從淘寶訂購了這PU皮革 ，請老公代勞在農曆新年前翻新兩張床的防撞板，換完好像新一樣。

辛苦晒老公幫忙，整哂兩張床，換完好似新一樣！

她分享翻新防撞板的心得，指PU皮革有彈性，容易拉，但一定要用大釘槍，才夠力把皮革釘固。

有網民關心PU皮革會否有味道，她回應，

買回來時有少少味，但消毒後抹乾淨沒有味了。

網民見到明顯的對比，都讚賞這名港媽厲害，又表示防撞板翻新得十分完美，好像新的一樣。

此外，亦有網民欣賞港媽節儉的品格，大讚她環保、珍惜物品。

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責任編輯：王芷瑩