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打破禁令｜新冠肺炎影響　法國勞動部批准上班族在辦公桌吃飯

職場 14:37 2021/02/17

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法國勞動部日前宣布，當局即將開放法國上班族在自己的辦公桌吃午餐。（法新社資料圖片）

對於香港打工仔來說，在自己的辦公桌上吃飯並非特別的事。但對於熱愛社交的法國人來說，當地勞工法一直以來都禁止打工仔在辦公室用餐，若員工在自己的辦公桌吃午餐，老闆更會遭罰款。惟在新冠肺炎疫情影響下，這項「神聖禁令」也終被打破。

據法國「本地（The Local）」新聞網站報道指，法國勞動部日前宣布，當局即將開放法國上班族在自己的辦公桌吃午餐。但該改變僅屬暫時性質，目的是讓無法在家工作的員工，可以在一個安全環境下用膳。與此同時，員工回到公司後不准群聚，也不准一起吃午餐或喝下午茶，工作更需要保持2米的社交距離。

法國的勞工法（Code du Travail）的資料顯示，過往當地政府為防止僱主要求員工不停工作，列明公司要禁止員工在工作場所用餐。任何遭發現違例的公司會被罰款，在辦公桌上用餐的員工亦會面臨非特定的紀律處分。

紐約時報報道提及，這項禁令來自法國20世紀對資本主義的想像，暗示每個企業老闆都是無情的資本家，靠著剝削勞工營利。因此，勞動法必須守護打工仔的午餐時光，不要讓勞工連午餐時間都要在辦公桌解決，變相擠壓他們休息的時間。

不過對於習慣在外用餐的法國打工仔來說，會不會改變習慣仍是未知數。打工仔Paulo Santos就表示，法國人對餐桌文化相當重視，總是喜歡在吃飯時聚在一起聊天。現時要他們在自己位置上吃飯及不准聊天，感到相當難受。

除此了批准上班族在辦公桌用餐外，法國勞動部也繼續鼓勵企業老闆讓員工可遠距工作。不過若工作有需要，仍可一週進辦公室一次。

責任編輯：曾曉汶

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