8.18集結案｜律政司一方反對辯方專家報告呈堂　法官可根據證據裁斷

▲ 資深大律師余若海（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英及李卓人等7名泛民主派人士，早前就2019年8月18日參與港島區集會，而被控組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結，案件今（17日）於西九龍裁判法院繼續審理。辯方申請將人群人群管理專家Clifford Stott的專家報告呈堂，但律政司一方則反對指，各被告的行為是為了安全疏散人群或帶領一個未經批准的集結，屬法官可根據證據裁斷的事，而毋須專家協助。

代表律政司一方的資深大律師余若海今回應指，控方反對辯方將人群管理專家Clifford Stott的專家報告呈堂，因為根據案例，要引用專家證供需符合某些條件，當中包括法庭在判斷相關議題時是否需要專家協助，而本案辯方正正無法符合上述要求。

余解釋指，辯方希望透過相關專家報告以支持其憲法挑戰，即質疑警方持續地反對涉案公眾集會及遊行，以及其後拘捕和起訴被告的決定是否合比例。但余指出，Stott就案發的銅鑼灣一帶的人群管理欠缺地區性的經驗，而且Stott的獨立性亦成疑，因為他曾於網上發佈高度批評香港警方的文章。

對於辯方指，有關報告將對辯方所提出的合理辯解有相當的關聯性。余指出，觀乎專家報告的結論，專家指警方當日未有針對維園的公眾集會實行應急措施或人群管理，在欠缺警方行動之下，客觀來說，各被告引領人群離開維園的做法確實成功及有效地安全疏散人群。

余認為即使被告的行為有效地安全疏人群，仍不能作為他們的合理辯解，而且被告的做法是否有效，屬法官透過證據便可裁斷的事實，而毋須專家協助。

余續指，究竟各被告當時的主觀意圖，是為了疏散人群，還是引領人群參與未經批准的遊行，亦屬法官可自行裁斷的事，而且即使辯方需要以此作為辯護理由，其實亦毋須待控方披露當日警方的行動指引。余指出，有關報告聚焦於公眾安全，但法庭並非審議公眾安全的地方，而應該審理一宗未經批准集結案件。案件下午續審。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲），均否認組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪；同案被告梁耀忠（67歲）及區諾軒（33歲）則昨認罪，保釋候判。

控罪指9人於2019年8 月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。

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記者：楊詠渝