MOSTown文藝展覽　夥拍Sanrio大熱角色齊齊融入世界名畫

召集所有Sanrio粉絲齊齊打卡！適逢Sanrio 60週年，馬鞍山MOSTown新港城中心特別為大家呈獻「MOSTown x Sanrio characters Happy Galleria」主題活動，商場中庭將變身大型藝術展覽館！活動更揀選多幅享負盛名的經典藝術作品，聯乘Sanrio不同大熱角色，呈現出1:1比例的藝術館畫作和主題藝術品！

全球首度合作 展出多個創意藝術展區

「MOSTown x Sanrio characters Happy Galleria」特設多個互動藝術展區，大家在暢遊藝術展區時可欣賞到18幅1:1比例的藝術館畫作和1件主題藝術品，Sanrio幾位大熱角色就好像Hello Kitty、Little Twin Stars、My Melody、Cinnamoroll、Pompompurin、gudetama及Kuromi將融入於每件藝術作品中，讓粉絲們探索他們的身影！

展區1：「星夜光影聲樂之旅」

只要成為H‧COINS會員，即可暢遊以獨特數碼聲畫打造的「星夜光影聲樂之旅」。大家可以登上小木船細聽聲音故事導航，投入光影視覺效果下的梵高星空世界，完成旅程後更可透過電郵獲得大會拍攝的旅程影片作留念。

▲ 活動更將梵高作品「La nuit étoilée（隆河上的星夜）」，以光影視覺效果投影，配合實體小船，打卡之選！

展區2：「梵高午睡梳乎藝拍區」

H‧COINS會員可親臨「梵高午睡梳乎藝拍區」，於巨型稻田內與gudetama享受一刻寧靜，更可學gudetama一樣，來一個懶洋洋的甜夢。會員更可以運用「AI智慧濾鏡」，以特別的拍攝濾鏡拍下別印象派照片，彷彿置身梵高稻田之中

▲ gudetama終於找到最適合午睡的地方了，就是作品「La Méridienne（午睡）」！後方還有堆成gudetama造型的稻草堆，為畫面增添趣味。

展區3：「大師名畫藝廊」

「大師名畫藝廊」展區展示多幅享負盛名的國際名畫，幾個Sanrio角色均偷偷融入名畫當中，大家只要細心欣賞，便能發現不同驚喜！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同時間，大家可掃瞄場內QR code，享受包括「AR導賞」和「AR拍攝」的嶄新智能導賞體驗，與眾多Sanrio角色一起拍攝互動AR照片。另外，只要成為H‧COINS會員，更可解鎖更多展區！除此之外，大會更會為H‧COINS會員拍攝旅程影片，會員亦可使用「AI智能濾鏡」，以特別拍攝濾鏡拍攝印象派照片！

▲ 使用「AR導賞」功能，就可以在聲音導航下聆聽及細閱更詳盡的作品介紹，細味每幅畫作。

▲ 大家更可以製作專屬e-card，即時與親朋好友開心share！

「MOSTown x Sanrio characters Happy Galleria」主題活動

日期：即日起至2021年3月31日

時間：早上10時至晚上10時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）



（資料由客戶提供）