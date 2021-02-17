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新冠疫苗︱BioNTech/復星疫苗、阿斯利康/牛津疫苗及科興疫苗大比較【內附疫苗詳細數據】

社會 15:38 2021/02/17

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有消息指科興疫苗最快可在本周五抵港，而BioNTech/復星疫苗則在下星期抵港。（資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆，政府向三間藥廠預購新冠疫苗，分別為BioNTech/復星疫苗、阿斯利康/牛津疫苗及科興疫苗。香港疫苗顧問專家委員會日前已開會討論，並已通過使用三款疫苗。有消息指科興疫苗最快可在本周五抵港，而BioNTech/復星疫苗則在下星期抵港。

即看三種疫苗詳細數據：

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疫苗資訊知多少：

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    +6

三種疫苗經測試後，在有效率方面，最高為BioNTech/復星疫苗，有效率達百分之95；其次為阿斯利康/牛津疫苗，有70.4%；最低為科興疫苗，僅有50.66%至62.3%*。

就儲存方法及期限方面，BioNTech/復星疫苗儲存規格較高，如在-80度至−60度環境下可存放不多於6個月；在2度至8度則不多於5日；室溫低於25度下，未稀釋的情況下可存放不多於 2 小時，稀釋後則可存放不多於6小時。阿斯利康/牛津疫苗亦有類似的儲存規格，在2度至8度下及未開蓋的情況下可存放不多於6個月；而開蓋後則不多於48小時；若室溫低過30度及開蓋的情況下存放不多於6小時。科興則未有太多數據，已知在2度至8度下存放。

就生產地點方面，BioNTech/復星疫苗將會在歐洲生產，而科興將會在中國生產。阿斯利康/牛津疫苗則未有公布，目前已知的地點有韓國及印度。而就接種次數方面，三種疫苗均須注射兩次，而科興疫苗相隔14日便要注射第二劑，BioNTech/復星疫苗及阿斯利康/牛津疫苗則分別相隔21日至28日。

疫苗副作用

針對副作用方面，三種疫苗的副作用包括有頭痛、疲倦、肌肉痛、關節痛及發燒等，而注射部位亦會出現疼痛、腫脹及發紅等情況。

其中，從數據顯示，接種BioNTech/復星疫苗及阿斯利康/牛津疫苗的人士出現副作用的機會較高，其中接種BioNTech/復星疫苗中，有逾8成人士注射後，部位出現疼痛反應，逾6成人士接種出現疲倦，有逾5成人士出現頭痛，另有近4成人士出現肌肉痛情況。

接種阿斯利康/牛津疫苗的人士中，接近9成人士注射第一針後，注射部位出現疼痛，而出現疲倦及頭痛副作用的人士分別有76%及65%，第二針亦有55%及31%；另外有53%人士在第一針時出現肌肉痛。

接種科興疫苗的人士則較少出現副作用，同時僅有2成2人士出現疼痛、腫脹及發紅等情況。

*BioNTech/復星及阿斯利康/牛津疫苗的測試對象年齡為18至55歲；科興疫苗對象年齡為18-60歲

【疫苗香港】疫苗顧問專家委員推薦緊急使用科興疫苗　疫苗種類比較科興+復星/BioNTech+阿斯利康【即日不斷更新】

同場加映：新年期間不少人都會進食不少賀年食品，多油脂的食品會容易增磅，即看中醫師介紹可配合中藥及耳穴減肥：

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記者：曾卓鋒

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