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聶德權：保安局正研究立法禁止侮辱公職人員　暫未有具體細節公布

政治 15:12 2021/02/17

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公務員事務局局長聶德權今（17日）稱，政府正研究立法禁止侮辱公職人員罪。（網上截圖）

公務員事務局局長聶德權今（17日）稱，政府正研究立法禁止侮辱公職人員罪，相關研究工作由保安局負責，唯現時未有具體細節公布。

聶德權今出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會視像會議，民建聯立法會議員葛珮帆關注相關立法工作進度，就聶德指，相關立法工作由保安局負責而非公務員事務局負責，她批評兩局互相推卸責任，認為保護公職人員有尊嚴地執勤和工作是公務員事務局責任，促請當局盡快把有關立法的初步建議交到立法會討論。聶德權回應指，不存在責任「推來推去」的問題，強調有關立法工作完成研究後，特區政府會整體進行立法工作。

新民黨主席葉劉淑儀表示，有關立法的涵蓋範圍不應只針對辱警，所有公職人員都應受相關條例涵蓋。

另外，政府早前公布，所有現職公務員均需宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠香港特區。民建聯立法會議員何俊賢在會上發言時表示，要求當局交代現職公務員，因宣誓事宜而選擇離職的人數。聶德權回應指，要待各部門在2月底先整理相關資料，相信有關數字在3月左右才開始明朗，在完成有關數據整理工作後，當局會把數據交到立法會向議員交代。

聶德權續指，現時非公務員的合約員工並未涵蓋於公職人員宣誓範圍，當局會稍後有關問題。被問及政府實習生是否需要宣誓，聶德權就指，由於實習生的工作時間短，要看看如何處理有關安排。

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記者：尹櫻霖

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