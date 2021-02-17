新冠肺炎｜再多10幢大廈須強制檢測 涉佐敦高景臺、九龍城維港·星岸、觀塘滙景花園等
社會 16:54 2021/02/17
本港新冠肺炎疫情似有回落，新冠肺炎疫情持續，今日（17日）新增16宗確診個案，涉及11男5女，介乎29歲至72歲；包括4宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有10宗，累計個案達10,813宗。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲會見傳媒交代疫情最新情況。
張竹君表示，今日有10宗不明源頭，即再多10幢大廈須強制檢測，分別涉及：
- 沙田乙明邨明恩樓
- 觀塘滙景花園一座
- 深水埗福華街福華大廈
- 彌敦道60至70號金冠大廈
- 九龍城維港·星岸2座
- 元朗豐樂里6號康城大樓
- 黃大仙飛鳳街安利大廈
- 屯門屯貴路富泰邨秀泰樓
- 佐敦覺士道1A號高景臺
另外，有一宗個案居住於早前已做強制檢測的觀塘華苑大廈。
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記者：洪芷晴