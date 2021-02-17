《小王子》75周年紀念版｜港插畫師自薦重繪《小王子》獲法國授權　從設計學徒做起家貧追夢靠堅持

▲ 港插畫師自薦為法國名著《小王子》重繪插畫，喜獲官方授權，成功追夢。

法國名著《小王子》是不少人鍾愛的讀物，而對蔡景康（Steven Choi）來說，獲法國官方授權繪畫《小王子》75周年紀念版則是他創作生涯的重要里程碑。Steven現於尖沙咀舉行其首次大型作品展，當中還收錄了他創作《小王子》續篇的畫作。到底一位港產插畫師怎樣獲得法國人垂青，跟不朽名著結下緣份？

「只有用心才能看清楚，真正重要的東西用眼睛是看不見的。」這是安東尼聖修伯里（ Antoine de Saint-Exupéry）筆下《小王子》的名句，而正因為這一點，蔡景康畫展中的《小王子》作品，所有角色全都是閉上眼的。

「他們的心情，我要靠繪畫四周景物去襯托。如有一幅飛機師抱着小王子，小王子無力地熟睡，抱著藍色的玫瑰。背景是極大的暴風雪，反映人物心內感受如何澎湃。」他如此解釋。

▲ Steven作品《風是過客雲是你》。

偏黑暗又夢幻

Steven的畫展現正於香港舉行，先後共有45幅畫作登場。不少人欣賞其作品個人風格強烈，用色構圖鮮明，充滿孤獨感又滿載詩意。不過，也有部分《小王子》粉絲略嫌其插畫黑暗。「用色方面，偏dark偏冷是個人風格，我很少用粉紅色。點解？因為我是單親家庭長大，那個缺憾大概沒有甚麼可以填補。」他不經意地說。

會考視藝考獲A的Steven坦言因為家貧，中五畢業便做玩具包裝設計學徒，邊做邊學，努力工作漸獲賞識。之後他做了十幾年廣告設計，3年前，他才決定全職做藝術創作，曾出版個人創作的繪本《流浪者之歌》。

插畫曾獲國際獎項

Steven不諱言，沒有正式進修繪畫藝術，也因此他的繪畫方法不受規限：「無人用acrylic後再用木顏色去勾畫細節。在香港，我這種style是少見的。」再加上他在畫紙上繪畫，而非畫布，更加自成一格。他解釋那是出於實際需要：「我主要為繪本而作畫，拿油畫去scan好麻煩，所以我就用畫紙。」

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就在他專心藝術創作期間，他成為首位榮獲插畫界兩大最高殊榮「英國WIA國際插畫專業大獎」及「日本JIA插畫大賞最高賞」的華人得主，得獎插畫作品還曾於英國薩默塞特宮展覽，又曾進駐倫敦泰特現代藝術館、巴黎羅浮宮、龐畢度藝術中心等。Steven自言得獎是幸運，但他最優勝之處，未必是技巧，而是他十分着重說故事的表達手法。

中二與《小王子》結緣

至於他跟《小王子》的緣份原來始於中二。「因為家貧，最好的娛樂就是留連圖書館，所以我經常看書。初次讀這名著，我明白小王子在不同星球的經歷，但不太理解他和狐狸，以及玫瑰之間的感情，長大後才對愛情的內容有感受。」他說幾年前《小王子》推出電影版，他為電影公司做宣傳品，那時對書中金句又有不同感受。此次經驗，就也令他有了明確的創作目標。

羚邦集團是《小王子》東南亞及中港台的獨家授權代理，該公司執行董事趙小鳳記得，大約一年半前Steven主動聯絡她同事。「他提議重新畫《小王子》，我當時一口拒絕。之後我看到他過往創作的作品，才發覺風格幾配合，我再叫同事搵他傾談，期間，我感受到他對這作品的熱情，就向法國方面作出提議。對方最初並沒有反應，直至授權方有人由法國來港，我們就在她面前present，她看到畫後很喜歡，才促成合作。」

譜寫小王子與玫瑰故事

趙小鳳認為Steven能成為官方認可的新版繪本作者，除了緣份，他本身的努力跟從不放棄的態度也是關鍵。也難怪Steven自言追夢成功，背後的堅持最重要。

Steven去年7月已推出了《小王子》75周年紀念繪本的第一版，今年4月他的個人畫展將搬上北京舉行，而他以訴說小王子尋找玫瑰為主題的第二部繪本，則有望於今年夏天書展推出。

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育有一6歲女兒的Steven又說，《小王子》表達的赤子之心，也很影響他作為爸爸的親子態度。「作為家長，我常會提醒自己要保持孩子的赤子之心。小朋友很直接，沒有經過複雜思考去修飾。他們外露的感情是一種很純稡的感覺，那種感覺永遠最動人。」他透露讓女兒自由發展，樂見她透過畫畫、彈琴、跳舞等方式表達自己感受。

談到事業定位，已畫出彩虹的Steven就說：「我不會把自己定位為藝術家，只會稱自己是繪本家。我很喜歡幾米，他給人的感覺療癒， 他的畫作在講故事，能跟大眾溝通、感動大眾，而非只是很少數人才看得懂。」也因此，他以幾米為榜樣，希望能創作出能跟大眾溝通、療癒心靈的作品。

「星の流浪曲Le Havre」

展覽日期：即日至2月 21 日

開放時間：上午 11 時至晚上8時

地點：海港城．美術館（尖沙咀海洋中心二階207號舖）

記者：胡慧雯