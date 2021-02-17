多喝水︱鄭融入行18年被譽為「教育系Diva」　千帆過盡始領略《終身學習》真諦

▲ 鄭融入行18年被譽為「教育系Diva」，堅持虛心學剪片克服技術恐懼。

喝水是日常，在過去一年面對疫情與無常，歌手鄭融推出新作品《多喝水》，希望藉著歌詞，溫柔地為樂迷打氣：「長命先可以撐過去，痊癒中應該多喝水。還未結局，原地康復，誰話幸福那一天，回不去。」

闊別樂壇接近兩年，鄭融與上一首大熱作品《13樓的大笨象》原班人馬，推出新歌《多喝水》，再度跟「詞神」黃偉文（Wyman）合作，鄭融直指今次有「吸引力法則」效果：「Wyman觀察入微、題材不缺，好信任他的創作。與其跟他商討歌詞內容，我更想等待他給我的驚喜，所以每次收歌詞就像收禮物一樣。」

▲ 相隔兩年鄭融推出新歌「多喝水」。（湯炳強攝）

借新歌溫柔鼓勵

過去以情歌、K歌為主打的鄭融，今年是她入行的第18個年頭：「現階段的自己希望憑著作品表達一些與身心靈和成長有關的內容，想循著這個方向跟樂迷溝通、分享和互動。事前沒有跟Wyman去講這個想法，但他能夠確切地寫中我心中所想，在《多喝水》歌詞裡帶去講怎樣去滋養心靈。覺得『吸引力法則』是對的，當你想朝著那個方向進發，生命中各種事情都會有點化學作用。」

【Star Talk】鄭融拍MV出浴由朝浸到晚 被讚歌曲夠治療性心存感激

相隔兩年才推出作品，鄭融坦言在過去面對著全球疫情、社會動盪，大家都在適應生活上的轉變：「希望再觀察一下環境，再把自己準備好才推出新歌，可能樂迷覺得有點太久，但我們想出來的結果會是最好的，今次有充足的時間去做，不論編曲、錄音、視覺上，都一直在改進。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

網上有個名為「見字飲水協會」的專頁，但鄭融笑指《多喝水》與專頁無關，只希望在這個大家都感到疲累的時候，藉著歌曲為每個人都帶來溫柔的鼓勵：「我相信每個人生活都有卡住的位置，例如有些人想要學習，但又擔心一把年紀太晚開始；又或者有些想要改變的習慣，對於至今仍未能改變而感到氣餒。有些東西並非一時三刻能夠做到，每個人總有困擾自己的事，但不能夠放棄自己，希望能夠為卡著的朋友帶來鼓勵，先治療、強大自己才能撐過去。」

【全民造星III】關嘉敏自責入行後事事令父母擔心 卡文：好像很對不起他們

克服恐懼

問到鄭融覺得人生有甚麼卡住的東西，她秒速回應：「任何電子產品、電腦的事情。我剛出道的時候，媒體就只是電台和電視，當社交網站開始蓬勃，尤其我的工作好需要媒體跟外界溝通，面對於多電子操作都好驚、好氣餒。」

但越害怕的東西越要去克服，鄭融決意向好友學習剪片，好好經營她的社交平台：「我『淆』了一年才踏出第一步，跟一位做專業剪片的朋友學習，一條好簡簡的唱歌花絮片，我花了幾晚通宵來剪輯，每隔一會就要提醒自己要呼吸。」

▲ 鄭融對「終身學習」現有不同體會。（湯炳強攝）

【全民造星lll】折骨舞王Ben曾在海洋公園表演 自爆面試《全民造星lll》笠水

雖然鄭融自言仍未克服對電腦的恐懼，更曾經一度想要放棄：「覺得自己做得不夠好、不夠快，但無辦法一定要捱過去，然後就體驗到只要不停重覆做，就會越做越好。」

直到早前她因為要再次接觸剪片，讓她感觸良多：「當下回到電腦面前剪得好純熟，回想起第一次剪片時手心冒汗的情況，真的好慶幸自己踏出了第一步。最近有一條客戶的影片，我可以剪到個大綱、表達我想要甚麼，再交由專業人士幫我拼砌得完美一點，過程好有成功感，慶幸自己有努力學過。」

趁疫情重整自己

過去一整年受著疫情影響，沉寂著為新歌作準備的鄭融，直言自己從未因肺炎疫情而感到徬徨過：「好怪，我真的沒有徬徨過，可能因為本身就是個喜歡留家的人。同時覺得沒有事情會越來越差，只是所有人太習慣同一模式，改變並不代表不好，凡事要看的都是心態。」

她指：「這段時間學會調整心態，很多事都像停滯不前，另一方面看是給你時間去做些平時太忙而無機會準備的事，給你時間沉澱和思考，我相信不會永遠停留在現階段當中。」

【明星豪宅】許廷鏗跟父母合照令獨立屋曝光 許父擁多個物業子女全是專業人士【多圖】

不少人趁著疫情增值自己，鄭融除了繼續磨練她的剪片技巧，愛運動的她還發掘了一項新的興趣：「想去學習禪柔，是結合瑜伽與芭蕾舞的靜態運動，透過拉筋去減壓和放鬆。」

之所以想學習禪柔，全因為一個被放下的『夢』：「芭蕾舞曾經是我的半個人生、我最熱愛的事，過去跳了13年，但如非專業很難繼續練下去。我以前也是泳隊，游泳可以間中練習、當作是日常運動，但芭蕾舞很難做到，禪柔給了我希望，讓我去延續我的熱情。」可惜還是要待疫情過後才能夠開始去上課，鄭融目標是考到教練牌照，發展導師之路。

【男神古仔】鄭融澳門迷路獲古天樂相救 愛心Stephanie曾領養澳門格力犬

▲ 提起鄭融，大家定會想起她的經典作品「終身學習」。（湯炳強攝）

終身學習

一提起鄭融已經入行18年，提到年數她馬上回答：「不要再數了。」不過講起最近有網民把她封為「教育系Diva」，指她唱過不少「教育歌曲」例如《紅綠燈》、《健康教育》、《終生學習》，直到現在的《多喝水》。

她表示有看到那個留言：「很開心在無心插柳下擁有這系列的作品，剛入行時對『終身學習』這個詞的理解跟現在很不同，無想過原來成長可以在每一天裡發生，小時候比較天真，每日都想平穩地過，沒有高低起伏、驚濤駭浪，但現在回看『終身學習』這四個字，體會到對一切事情一定要好好面對，才能夠成長。」

鄭融更想引用新歌《多喝水》的歌詞，「昂然地 扮成熟 承受不幸 以便能 將錯的愛 研製養份」，來表達她現時對生命的看法：「希望把過去的經歷好好吸收，變成為養份，滋潤著我繼續成長。」

服裝：BLAZÉ Milano @ Lane Crawford

造型：Derek Ho

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：陳心怡

同場加映：Gin Lee訪問