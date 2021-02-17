  • 23°C
香港時間 : 2021217日 (三) 16:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陀槍師姐2021︱黃建東演貪靚GD超搶鏡　東東奉旨補妝蒸面敷mask

娛樂 15:29 2021/02/17

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

黃建東笑言角色非常好玩。

黃建東（東東） 在TVB劇《陀槍師姐2021》演懸案小組警員GD，表現生鬼搞笑，東東笑言是他最好玩的角色之一：「因為GD成日發明星夢又煲韓星跳舞片，所以返工會着到好似行時裝秀，日日都唔同look。GD最貪靚係唔單止成日枱頭補妝，仲帶埋個蒸面機返去蒸面敷mask。」

《陀槍師姐2021》內GD的辦公室寫字枱貼滿了東東的靚仔相，而且時裝、古裝包羅萬有：「因為個角色好自戀，又成日好享受做臨時演員，所以特登摷返入咗TVB咁多年嘅工作相貼到成張枱都係，連水壺同埋枱燈都貼埋，啲朋友見到大叫攞命。」

陀槍師姐2021︱由《陀槍III》大反派到今輯成總督察　陳豪成功洗底升呢做師奶殺手

    點擊圖片放大
    +5
    +4

東東非常慶幸今次拍《陀槍師姐2021》令觀眾記得他角色的名字GD，還有他的花名厚切：「厚切呢個名係拍緊嘅時候大家突然諗出嚟覺得好好笑好啱我，咁我嘅身形又真係好厚切，所以都改得幾貼切。」

陀槍師姐2021鍾志光利用工餘時間進修　取得雙碩士：常到圖書館借書自學

（《陀槍師姐2021》花絮）

另外，東東感激宣萱同陳豪帶領得懸案小組呢個團隊好好玩：「拍劇嘅時候已經好好笑，講對白嘅時候又要成日忍笑，鏡頭後大家又會傾得好開心好family，仲會不停食宣萱枱頭嘅零食，我覺得返工就好似放假咁放鬆。」

同場加映：林景程專訪

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【陀槍師姐2021】「五福」姚樂怡成幸福靚媽　與「四喜」梁雪湄曾為「電波少女」成員【多圖】
13:35 2021/02/07
【陀槍師姐2021】「五福」姚樂怡成幸福靚媽　與「四喜」梁雪湄曾為「電波少女」成員【多圖】
【陀槍師姐2021】棄當助理排舞師轉當演員　陳俊堅入行14年：有機會便盡量爭取【有片】
13:43 2021/02/10
【陀槍師姐2021】棄當助理排舞師轉當演員　陳俊堅入行14年：有機會便盡量爭取【有片】
【陀槍師姐2021】宣萱曾因暴食致暴肥　靠行山+飲食法成功1個月減11磅【內附詳情】
19:25 2021/02/10
【陀槍師姐2021】宣萱曾因暴食致暴肥　靠行山+飲食法成功1個月減11磅【內附詳情】
陀槍師姐2021︱為楊茜堯一句話勤做Gym　羅子溢靠3招由瘦仔成爆肌型男【有片】
12:05 2021/02/11
陀槍師姐2021︱為楊茜堯一句話勤做Gym　羅子溢靠3招由瘦仔成爆肌型男【有片】
陀槍師姐2021｜為子女學業月租7萬元住南灣　陳豪夫婦新居享開揚海景
13:10 2021/02/13
陀槍師姐2021｜為子女學業月租7萬元住南灣　陳豪夫婦新居享開揚海景
黃建東 宣萱 陳豪 陀槍師姐 綠葉 時裝服飾 TVB 電視／電影／電台節目名 電視劇 娛樂人物職業

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣