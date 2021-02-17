陀槍師姐2021︱黃建東演貪靚GD超搶鏡　東東奉旨補妝蒸面敷mask

▲ 黃建東笑言角色非常好玩。

黃建東（東東） 在TVB劇《陀槍師姐2021》演懸案小組警員GD，表現生鬼搞笑，東東笑言是他最好玩的角色之一：「因為GD成日發明星夢又煲韓星跳舞片，所以返工會着到好似行時裝秀，日日都唔同look。GD最貪靚係唔單止成日枱頭補妝，仲帶埋個蒸面機返去蒸面敷mask。」

《陀槍師姐2021》內GD的辦公室寫字枱貼滿了東東的靚仔相，而且時裝、古裝包羅萬有：「因為個角色好自戀，又成日好享受做臨時演員，所以特登摷返入咗TVB咁多年嘅工作相貼到成張枱都係，連水壺同埋枱燈都貼埋，啲朋友見到大叫攞命。」

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東東非常慶幸今次拍《陀槍師姐2021》令觀眾記得他角色的名字GD，還有他的花名厚切：「厚切呢個名係拍緊嘅時候大家突然諗出嚟覺得好好笑好啱我，咁我嘅身形又真係好厚切，所以都改得幾貼切。」

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▲ （《陀槍師姐2021》花絮）

另外，東東感激宣萱同陳豪帶領得懸案小組呢個團隊好好玩：「拍劇嘅時候已經好好笑，講對白嘅時候又要成日忍笑，鏡頭後大家又會傾得好開心好family，仲會不停食宣萱枱頭嘅零食，我覺得返工就好似放假咁放鬆。」

同場加映：林景程專訪

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