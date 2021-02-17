不堪分手刀傷女友致斷聲帶兼毁容　無業漢囚15年8月官斥惡毒殘酷

▲ 被告今（17日）於高等法院被判監15年8個月。

無業男與同居女友分手後要求復合不果，以刀指嚇及扼女友頸，3天後再持刀潛入單位匿藏，待女友返家後刺傷其腹部，並以刀鎅其面及頸，致其左聲帶斷裂及臉部毁容。涉案無業男早前經審訊後被裁定有意圖而傷人等兩罪罪成，今（17日）於高等法院被判監15年8個月。暫委法官判刑時斥被告有預謀犯案，基於事主提出分手而作出報復襲擊，被告鎅向事主頸部，刀刀足以致命，立心之惡毒，手法之殘酷，令人髮指。

被告謝安（39歲），早前於高等法院經審訊後被裁定襲擊致身體嚴重受傷及有意圖而傷人兩罪成立。被告沒有代表律師，今求情時指對事件感到自責及向事主致歉，希望對方「過得好」。



暫委法官判刑時引述案情指，被告與事主同居，及至2018年11月兩人分手，被告被要求搬離馬頭圍鴻運街單位。同年12月8日，被告返回單位要求事主復合不果，遂用刀指嚇及以手扼其頸。事主其後帶同6歲女兒離開單位，並致電被告表示不會報警，要求他離開。事主返回單位後，發現單位鎖匙不翼而飛，而事主念及被告育有兩子及曾待她不薄，遂不就遇襲事件報警。



事主帶同女兒其後返回內地，同月11日返回單位，惟因擔心被告會留在單位，於大廈樓下觀望單位沒有燈火後才上樓，事主返回單位後仍未能安心，遂打開鐵閘及虛掩木門。當她進入單位後，被告手持20厘米長生果從廚房衝出，刺向事主腹部，事主大驚奪門而逃及大聲呼救，驚動附近街坊，被告則持刀追截，事主要求街坊報警及帶同女兒離開。



被告續追截事主，事主欲返回單位時，跌倒血泊中，被告復以刀鎅其臉及頸，事主期間以手擋駕，致手部多處受傷。直至警員到場後，被告被捕，事主則送院救治。



據報告指事主頸部中4刀，其中左聲帶斷裂，只能依賴右聲帶發聲，臉部至鼻有疤痕，左眼視力重影，手部亦多處受傷，經過多次手術及各科物理治療，目前仍須覆診，包括接受精神科治療，為免重新憶起事件，事主拒絕接受心理治療。



暫委法官引述事主創傷報告指，事主對第二次襲擊經過仍記憶猶新，並仍然聞到自己的血液味道。事主赤手擋駕手執刀鋒時，曾想過自己會死亡。事發後事主每月仍發夢4至5次有關遇襲情況，她原打算6歲女兒入讀小學後找工作，惟因本案而感到香港是危險地方。事主遇到與被告相若男子感到緊張及害怕，即使名字類似亦不敢接近，她照鏡看到疤痕時亦感到悲傷，並希望被告「有幾耐關幾耐」。專家指事主患上創上後遺症，建議接受心理治療。



暫委法官指被告有預謀犯案，他刻意取去單位鎖匙，持刀匿藏於單位內，待事主返回單位後施襲。被告基於事主提出分手而報復襲擊，襲擊時間長，事主倒地後被告仍向倒臥血泊中的事主施襲，暴力程度不斷升級，鎅向最脆弱的頸部4刀，刀刀足以致命，立心之惡毒，手法之殘酷，令人髮止。法官指若非事主打開單位鐵門得以逃走，若被困屋內，後果不堪設想。



法官指本案加刑因素在於被告已向事主使用一次暴力，惟對事件不知悔改，3天後更變本加厲。事主於案發時沒有作任何挑釁，被告仍持刀追事主，更拒絕向事主及時施救，並向事主施以更暴力襲擊，即使街坊要求送院，被告亦未有停止，直至警員勸告才放下利刀。法官指被告毫無悔意，判刑須反具阻嚇性及反映嚴重性，就兩項控罪判監共15年8個月。

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記者：林育慧