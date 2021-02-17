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港區國安法｜涉串謀黎智英助李宇軒逃往台灣　律師助理被控串謀勾結外國勢力等兩罪還押候訊

社會 15:52 2021/02/17

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被告陳梓華今由警車押解到西九龍裁判法院提堂。（陳國峰攝）

李宇軒等12名港人早前圖偷渡到台灣，29歲律師助理涉串謀壹傳媒創辦人黎智英等人，協助李前往台灣，並串謀黎智英及其助理Mark Herman Simon等，尋求外國或境外勢力對本港或中國實施制裁，律師助理今（17日）被控違反《港區國安法》等兩項控罪，下午被解往西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至4月14日，期間被告需還押候訊。據悉，黎智英於赤柱監獄已因本案被捕，但仍未被落案起訴。

涉案被告陳梓華被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控罪指被告於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港，與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

被告另被控1項串謀協助罪犯罪，控罪指被告於2020年7月某日至2020年8月23日，在香港，在李宇軒犯可逮捕的罪行後，知悉或相信該李宇軒就該罪行有罪，而與該李宇軒、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助該李宇軒離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控該李宇軒。據悉，黎智英於赤柱監獄已因本案被捕，但仍未被落案起訴。

被告今午被解往法院提堂，控方申請被告暫毋須答辯，並要求將案件押後8周，以待警方進一步調查，包括檢查被告的手機及電腦等電子設備，以及調查被告及案中同黨的銀行交易紀錄。

辯方質疑押後時間太長，並指辯方將會就被告的電子設備內的資料申請法律專業保密權保障，而即使警方需要破解被告的電子設備，亦只涉及電子程序，毋須耗時8周。至於控方指警方需調查相關銀行交易紀錄，辯方則指警方早於2020年10月已首次拘捕被告，並自當然起已凍結被告的銀行帳戶，因此警方在今天前已有充足時間作調查。

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至於其他同黨的銀行交易紀錄，辯方質疑控方將法庭蒙在鼓裡，法庭根本不知道當日涉及什麼帳戶，因此法庭難以判斷是否應給予控方8周的時間寬限。辯方指法庭應盡快讓被告再次提堂，若候訊期間被告需還押的話，辯方認為應只容許控方押後4周。

控方則回應指，雖然被告早於4個月前就串謀協助罪犯罪被捕，但被告於前天（15日）才就串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪再被捕，因此警方需時繼續調查，而且被告有多達5部電子設備，一般檢查有關設備都需時兩、三個月，加上辯方表明會申請法律專業保密權保障，因此預計需時會更長。

至於銀行帳戶，控方指警方需調查多個與黎智英及Mark Herman Simon相關的公司帳戶，包括Lai's Hotel Properties Limited的帳戶，及Mark Herman Simon的匯豐銀行帳戶，而向銀行索取銀行帳單亦需時。

控方又反對被告保釋，辯方則有保釋申請。《港區國安法》指定總裁判官蘇惠德聽罷雙方陳詞後，認為沒有足夠證據令法庭相信，被告不會繼續作出危害國家安全的行為，因此決定拒絕被告保釋申請，被告需還押至4月14日再訊。

根據《港區國安法》條文，干犯被告所涉的29（4）條罪行，可被判處3至10年有期徒刑，而罪行重大者更可被判處無期徒刑，或10年以上有期徒刑。至於被告所涉的串謀協助罪犯罪，經公訴程序定罪的話，可被判囚10年。

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記者：楊詠渝

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