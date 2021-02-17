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港區國安法｜涉串謀黎智英協助李宇軒逃往台灣　律師助理被控兩罪提堂

社會 15:52 2021/02/17

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被告陳梓華今由警車押解到西九龍裁判法院提堂。（陳國峰攝）

李宇軒等12名港人早前圖偷渡到台灣，29歲律師助理涉串謀壹傳媒創辦人黎智英等人，協助李前往台灣，並串謀黎智英及其助理Mark Herman Simon等，尋求外國或境外勢力對本港或中國實施制裁，律師助理今（17日）被控違反《港區國安法》等兩項控罪，下午被解往西九龍裁判法院提堂。

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涉案被告陳梓華被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控罪指被告於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港，與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

被告另被控1項串謀協助罪犯罪，控罪指被告於2020年7月某日至2020年8月23日，在香港，在李宇軒犯可逮捕的罪行後，知悉或相信該李宇軒就該罪行有罪，而與該李宇軒、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助該李宇軒離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控該李宇軒。

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記者：楊詠渝

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