涉入侵警隊內聯網　前行政助理否認不誠實取用電腦罪

▲ 被告梁柏穎今到西九龍裁判法院應訊。(陳國峰攝)

25歲香港專業教育學院前行政助理涉從通訊媒體Telegram一個群組中，取得登入警隊內聯網的方法、登入名稱及密碼等資料，並登入警方內聯網，被控不誠實取用電腦罪等3罪，案件今（17日）於西九龍裁判法院開審。專家證人作供時確認，該用户瀏覽網頁的動作對內聯網的運作沒有任何影響，與一名警員正常登入無分別。

被告梁柏穎（25歲），案發時任職香港專業教育學院行政助理，被控不誠實取用電腦罪、意圖不誠實取用電腦罪及屬於交替控罪的刑事損壞共3罪。

控罪指，被告於2019年6月12日，在香港分別取用電腦及意圖取用電腦，入侵警務處的內聯網。交替控罪則指他於同日，在香港無合法辯解而損壞屬於警務處的伺服器，而該伺服器支援內聯網。

據雙方承認事實指，2019年6月12日，有人在通訊媒體Telegram一個名為「612戰術公海」的群組中，張貼一些螢幕截圖，示範登入警隊內聯網的方法、登入名稱及密碼等，以及於內聯網的「電話簿」中以「PTU」及「CTRU（速龍隊）」等關鍵字，以搜尋警員姓名、警員編號及駐守單位等。警方事後發現被告的手機內有該群組內貼文的截圖，被告於6月13日被捕，警誡下稱「尋日我喺Telegram見到有人登入警察網站，所以我先試吓登入，我唔知咁樣做係犯法。」

作為數碼法理鑑證方面的專家證人鍾浩揚供稱，他曾檢驗「家居警察內聯網」（Point From Home）的伺服器，並翻查當中的登錄日誌，發現某用户曾多次登錄該內聯網網站。鍾續稱，該網站內的告示欄、電話簿等資料僅供警隊內部通訊使用。

辯方盤問期間，鍾確認該用戶曾以屬於警員的某登入名稱成功登入，並進行了5個動作，對內聯網的運作沒有任何影響。辯方又問及鍾，該用戶的動作是否與一名警員正常登入無分別，鍾亦同意。

警務處科技資訊系統部分析師陳仁聰供稱，警隊事後因應本案有人未經許可進入內聯網，當發當日下午起網站暫停運作約3個月。

另外，警方因應本案而作出應對，事後將內聯網上的「電話簿」中，初級警員的資料包括姓名、職位及電話刪除，而事後3個月，督察級以上警員的姓名亦被刪除，僅餘下其警員編號、職位及電話等資料。

裁判官鍾明新裁定案件表證成立。被告出庭自辯稱，他因案發當日有遊行示威而加入了某些Telegram群組，以獲得更多資訊，案發時他在家中，突然看見Telegram群組中有一個叫「Hindy」的用戶發佈訊息，內有登入警員內聯網的資料，他當時覺得Hindy發佈的用戶名稱及密碼均簡陋，故懷疑該登入方法的真偽。

被告又稱，當時以為真實的警方內聯網應該會對保安有更高要求，瀏覽過該內聯網網站後覺得頁面簡陋、保安級別低，看似假網站，好奇是否用該密碼便能登入，故決定測試。被告稱登入後發現有部分資料並無法閱覽，亦無法進入「電話簿」，故他最後認為「Hindy」的資訊顯然是惡作劇。

被告強調，他只是按照「Hindy」的示範登入，並嘗試以類似的密碼組合「亂咁撞」，最終只是成功登入一次，他亦認為，內聯網只會有辦公室電話、電郵地址等，他抱著好奇心態嘗試，但發現無法滿足好奇心，亦無法獲得任何資料，稱「有心起底都唔會去內聯網」。

裁判官將案件押後至3月18日裁決。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂