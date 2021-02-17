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好學媽媽︱歐倩怡戴四方帽畢業照如少女　靚媽攻讀營養學成子女學習好榜樣

娛樂 16:44 2021/02/17

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歐倩怡貼出戴四方帽畢業照。

郭晉安在新劇《失憶24小時》演出獲讚，至於他的太太、現年41歲的歐倩怡，雖已為兩孩之母，但好學不倦的她先後攻讀市場及管理學學士、營養學學士，及運動營養學碩士課程，成為子女最好的學習榜樣。

歐倩怡昨日（2月16日）深夜在Instagram貼出一張戴上四方帽的照片，並寫道：「疫情受控，唔知我的畢業禮會否能正常舉行呢？！期待」

【凍齡靚媽】歐倩怡籲勿盲信減肥偏方　分享做運動+飲食保童顏心得

歐倩怡一級榮譽畢業。（Instagram圖片）

歐倩怡一級榮譽畢業

歐倩怡一直對食物營養有研究，更以一級榮譽畢業食物及營養學榮譽理學士，現時已為一名正式的營養師。

這位靚媽好學又養顏有道，外表比實際年齡青春很多，網民見到都留言紛紛恭喜，並指她「太年輕了」。

【凍齡靚媽】歐倩怡籲勿盲信減肥偏方　分享做運動+飲食保童顏心得

歐倩怡攻讀營養學。（Instagram圖片）

好學不倦攻讀營養學

歐倩怡是歌手出身也當過演員，但早在2005年後她已無再拍劇，2006年與郭晉安結婚後更漸淡出幕前，專心相夫教子。

而她也尋找了人生的新方向，熱愛烹飪的她更進一步攻讀營養學，學習如何食得開心又不會變胖。

雖然歐倩怡只有中五學歷，當年會考只得5分。好學的她深知難以報讀營養學課程，便先讀基礎班及文憑課程銜接，再讀關於營養學的高等文憑。

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【好學媽媽】會考5分發奮進修成營養學家　歐倩怡不做虎媽身教子女學海無涯

歐倩怡又為打好英文基礎修讀市場及管理學的4年學位課程，之後子女長大後便重投較有難度的營養學，完成學位課程。

最近她更上一層樓修讀「體育及運動營養學碩士」及「社區營養深造證書」，深化營養及運動的相關知識。

而歐倩怡熱愛讀書的性格更因此感染到子女，令他們也成為有要求的人，但她就未有逼迫小孩，反而選擇有需要時從旁協助，成為孩子的好榜樣。

同場加映：林景程專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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