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新冠肺炎︱再有38名新冠肺炎病人出院　20人仍然情況危殆

社會 16:49 2021/02/17

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲

新冠肺炎疫情持續，今日（17日）大年初六新增16宗確診個案，涉及11男5女，介乎29歲至72歲；包括4宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有10宗，累計個案達10,813宗。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲會見傳媒交代疫情最新情況。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，截至今日早上9時，過去24小時再有兩名病人離世，累計有189名公立醫院病人離世。另外，醫管局錄得24宗呈報個案，有38名病人出院，至今共有10,269人康復。現時仍有301名病人在23間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中20人危殆、16人嚴重、265人情況穩定。

庾慧玲亦提到，現時正在使用1,237張負壓病床，佔用率50.9%；而負壓病房則有679間正在使用，使用率為64.7%。

同場加映：新年期間不少人都會進食不少賀年食品，多油脂的食品會容易增磅，即看中醫師介紹可配合中藥及耳穴減肥：

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記者：曾卓鋒

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