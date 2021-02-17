新冠肺炎｜34歲無業男確診新春期間曾拜年　近50名緊密接觸者須檢疫

▲ 34歲無業男子確診，他於新春時曾拜年聚會。

新冠肺炎疫情持續，今日（17日）新增16宗確診個案，涉及11男5女，介乎29歲至72歲；包括4宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有10宗，累計個案達10,813宗；另有約10宗初步確診，部分為源頭不明個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲會見傳媒交代疫情最新情況。

今日有10宗源頭不明個案，包括：

沙田麗坪路工作地盤一名工人確診，他於2月9日已沒有上班，2月13日接受檢測，地盤其他工人須檢測

荃灣海霸街都好燒臘茶餐廳一名廚師確診，11名同事須檢疫

廣華街廣發商業中心地下一名廚房員工確診，9人須檢疫

34歲無業男確診，他於去年11月已沒有工作，新年時曾拜年，近50名緊密接觸者須檢疫

一名裝修工人確診，近兩周沒有工作

九龍啟德道工作的一名文職人員確診，最後上班日為2月10日，2月13日發病，新年時亦曾拜年，逾20名緊密接觸者須檢疫

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記者：郭詩詩