恐怖收容所︱愛爾蘭「母嬰之家」虐殺9000嬰孩　未婚媽媽遭性侵被修女羞辱為妓女

▲ 愛爾蘭「母嬰之家」虐殺9000嬰孩，未婚媽媽遭性侵被修女羞辱為妓女。

愛爾蘭一直受上世紀的宗教思想影響，未婚懷孕是禁忌，未婚懷孕的女性通常被迫在具宗教背景的母嬰之家分娩及照顧嬰幼兒。然而，愛爾蘭年初公開長達5年的調查報告，揭示該國18間天主教「母嬰之家」收容所於1922至1998年期間，未婚媽媽與嬰孩曾受到虐待，強迫骨肉分離，更導致多達9000名嬰孩死亡。愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）形容這是愛爾蘭歷史中「黑暗、困難及羞恥的一章」，將公開向國民道歉。

▲ 愛爾蘭「母嬰之家」被指虐殺9000嬰孩。（AFP）

綜合外媒報道，愛爾蘭為天主教最虔誠的國家之一，宗教風氣保守，在20世紀期間有近50年該國連避孕也屬違法，女性未婚懷孕被視為社會禁忌。不少未婚懷孕的媽媽會到有宗教背景的收容所暫避，看似是一個避風港的收容所竟成為教會人員虐待欺壓的場所。

76年來多名嬰孩死亡

愛爾蘭政府年初公布為期5年的調查報道，指過去80年約5.6萬名介乎12歲至40多歲的女性，徹查18間「母嬰之家」收容所，共有約5.7萬名嬰兒出生，當中15%嬰孩死亡。

研究人員在2017年發現西部城鎮蒂厄姆（Tuam）的母嬰收容所有多達800多名死亡嬰孩的墳墓，及後揭發當中474具嬰兒屍體曾被解剖研究。

收容所環境惡劣

許多曾在「母嬰之家」生活過的媽媽揭露收容所的環境惡劣，導致嬰孩容易患百日咳、腦膜炎等疾病死亡，另有不可計算的嬰孩死於虐待及疫苗測試，有部分嬰孩的遺體用於醫學研究用途。

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未婚媽媽被修女羞辱為妓女

另外，未婚懷孕媽媽被視為「不自愛」，經常被修女言語羞辱，

上帝不想要你，因為你們很骯髒。在擺脫肚內孩子前，你們會一直在這裏。即使你們有機會離開，明年都會再回來，反正你只是個妓女。

有曾入住收容所的女性憶述，曾看過修女將嬰孩當成布偶般在地上拖行、為嬰孩打針及以鉗子為孕婦接生，更有女性被牧師性侵。最讓人心痛是，因未婚懷孕的女性令家人感到羞恥，家人認為他們應受到特別的「教導」，故對教會的行為「隻眼開隻眼閉」。

▲ 修女殘酷對待嬰孩及羞辱未婚媽媽為妓女。（AFP）

愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）周二表示，形容這是愛爾蘭歷史中「黑暗、困難及羞恥的一章」，昔日愛爾蘭社會對於性與親密關係有嚴重扭曲的觀念，令到年輕的媽媽與其孩子付上慘痛的代價，代表政府公開向國民道歉。

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責任編輯：梁節儀