全民造星︱被Eric Kwok賞識提攜做歌星　曾比特不怕被比較：只想跟家人交代

▲ 曾比特由《全民造星II》入行。（攝影：黃建輝）

ViuTV三輯《全民造星》確實成了近年造星場，由姜濤至MIRROR成員已成功上位，《造星》的第二梯隊亦陸續亮相，在《造星II》憑演唱功力大受讚賞的曾比特（Mike），就被當時評審之一Eric Kwok賞識，提攜加入樂壇做歌星，留著爆炸頭形象鮮明的Mike自言要好好把握機會。

曾比特在出道後首支個人單曲《我不如》，展現了穩紥的唱功，傷感抒情曲風亦讓其投放感情技巧，外表奔放的Mike，原來情感十分細膩。他笑道：「其實我在《全民造星II》比賽時，已嘗試不同曲風，無論慢歌、跳唱至音樂劇，發現自己都有興趣挑戰不同的類型。」

▲ 出道單曲《我不如》口碑不錯。

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Mike指第一次聽到《我不如》demo已很喜歡，歌詞填完後更如自己的初戀回憶。「中學時跟一位女孩子，經常一齊返學放學，關係帶點曖昩，可是最後對方卻指大家只能朋友，就好像歌曲所講，是否女生都只是以貌取人，還是自己做得不夠好，所以演繹時都投放了許多感覺。」

盼出實體碟送給家人

自《全民造星》就一直被Eric Kwok看好，到入錄音室錄第一首歌，也是由Eric Kwok做監製，Mike指做評審的對方，跟在錄音室的對方，又有少許分別。「Eric Sir是好易相處的人，但工作上就很認真，我試過唱得不到，他都會很嚴謹的提點我，所以仍有許多東西要學。」

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由比賽台至正式加入樂壇，Mike坦言壓力一定有，但同時也充滿期待。「因為這是自己的夢想，亦好想疫情快點過，我可以多做現場演出，跟觀眾可以更多互動。」

他指長遠目標，是能夠出自己的實體碟。「一來現在樂迷都多數只花時間聽單曲，有機會也有出實體碟，可以嘗試不同的音樂類型；其次，出碟像是小小的成就，對家人也有個交代，始終他們的年代還是聽CD，我也希望可以把實實在實在的CD送給家人。」

去年《全民造星III》掀起話題，同樣出身這比賽的Mike，不擔心被比較。「因為無論我是在哪裡出道，一樣可跟其他人比較，我反而期望未來有更多同一夢想的戰友，可以一齊去為樂壇而努力，彼此團結做好件事，創造出另一股熱潮出來。」

同場加映：陳卓賢顧定軒訪問