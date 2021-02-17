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和尚娶妻︱52歲和尚愛上19歲仙氣少女　還俗不夠3個月閃婚譜出父女戀

親子 17:51 2021/02/17

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柬埔寨一名52歲和尚愛上一名19歲美女，決定還俗娶對方為妻。

和尚遇到心上人，都有還俗的一日。柬埔寨一位52歲高僧出家30年，一直埋首森林的保護工作，但他於去年11月底決定還俗，全為了迎娶一名19歲仙氣少女。二人於1月閃電訂婚、今日（17日）結婚，而婚照近日在網上曝光後，少女的美貌及年齡與和尚有極大反差，引起當地網民熱烈討論。

柬埔寨傳媒報道，52歲的高僧Bun Salout出家30年，曾是棉吉省（Oddar Meanchey）的首席高僧，當中有20年間致力於森林及野生動物的保護工作。豈料，去年11月26日他決定還俗，1月11日與一名年僅19歲的少女訂婚，並於今明兩日結婚，距離還俗不足3個月。

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上月兩人的婚照在一家婚攝公司的facebook上公開，少女的美貌令人驚艷，與身旁的未婚夫Bun Salout不論年齡、外表均有極大差異，不少男網民表示羨慕，還理解為何高僧要還俗娶妻。

少女的外表令網民驚艷。（facebook圖片）

未婚妻表明自願下嫁非逼婚

Bun Salout本人也曾擔心愛妻是被父母逼迫，而非出自真心，故他曾在準外父外母面前，直接詢問對方是否真心願意下嫁，以及是否另有男友等問題。愛妻向他表明是自願下嫁，因相信他是一個能依靠的人。

丈夫是一個成熟的人，婚後能減少爭吵與矛盾。

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網民質疑做和尚賺錢還俗娶妻

婚照在網上曝光後，引起當地網民熱話，更燃起很多網民對婚姻的憧憬，「對愛情又再次燃起希望！」有網民質疑和尚出家是為了賺錢，「暴富後就還俗娶老婆？」

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此外，對於有人質疑Bun Salout犯了佛規，有網民解釋，柬埔寨的和尚若對某位女子動了真情，是可以還俗迎娶對方為妻，是沒有犯下佛規，「而是一種緣分、一段姻緣。」

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責任編輯︰林綺玲

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