口水播毒｜穿櫃桶員工500元買新冠患者口水　偷向老闆酒杯「加料」意圖謀殺

▲ 穿櫃桶底員工買新冠患者口水向老闆酒杯「加料」意圖謀殺。

全球新冠肺炎疫情持續，土耳其一名男子居然將病毒當武器，購買新冠肺炎患者的口水，然後向老闆的酒杯「加料」，老闆得悉後非常憤怒。男子目前被控意圖謀殺老闆及老闆的妻子，正被追捕。

據《鏡報》報道，土耳其男子Ramazan Cimen是汽車銷售員，深得老闆Ibrahim Unverdi深任。日前老闆Unverdi收到一筆約2.1萬英鎊的款項，讓Cimen帶回辦公室，沒想到Cimen竟帶著款項人間蒸發。

幾日後，老闆終於聯絡到Cimen，Cimen只表示已將公司的錢拿去還高利貸。

而另一名員工又向老闆Unverdi透露，Cimen曾花50英鎊（約540港元）購買新冠肺炎患者的口水，並將口水加至老闆的酒杯中，不過幸好Unverdi沒有飲到。

我第一次聽到如此奇怪的殺人方式。感謝上天我沒有中招，上天會保佑好人。

後來，Unverdi又指當媒體報道這件事後，Cimen感到憤怒，更發出死亡威脅訊息：

今次用病毒殺不死你，下次我會射穿你的頭。

收到恐嚇短訊後，Unverdi得到警方保護。目前，Unverdi已對Cimen提出刑事訴訟，Cimen被指控謀殺未遂，正被警察追捕。

Unverdi表示，情願Cimen直接殺了他，而不是試圖讓他感染新冠肺炎。

如果他開槍打死我，只有我一個人會死。但如果他讓我感染病毒，我可能會傳染給家人或身邊的人，我的父母都患有慢性病。

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責任編輯：羅嘉欣