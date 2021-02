戲院重開︱《狂舞派3》錄製戲院禮儀歌　顏卓靈+蔡瀚億rap唱入場須知

《狂舞派3》台前幕後日前親自製作一首戲院禮儀歌,迎接《狂舞派3》上映以及戲院重開。該片段由黃修平執導,由《狂舞派3》一眾演員顏卓靈、蔡瀚億、楊樂文、劉敬雯 (Lydia)、Heyo、劉皓嵐、黃莉雅(Tasha)、林悅榮 (Bobby)、李俊華 (孖八)、朱天奇(翊飛)主演。

「戲院禮儀片」為迎接《狂舞派3》初七 (2月18日) 上映,迎成為明天高先電影院的開幕上映電影。

戲院停業78日,疫情下《狂舞派3》上映延後,一眾台前幕後把握停業時間,製作出一條全新「戲院禮儀片」,提醒各位電影觀眾進場前的戲院禮儀。

片中的「戲院禮儀歌」是由《狂舞派3》演員Heyo 包辦曲詞創作,以Rap的形式表達入戲院欣賞電影的禮儀,歌詞簡單精要,例如「提一提你 唔想嘈親人地 可以試下閂機 唔閂都較返震機」,既有趣又攪笑地提點兩個多月沒進電影院的觀眾。

▲ (《狂舞派3》劇照)

片段中一眾演員顏卓靈、蔡瀚億、楊樂文、劉敬雯(Lydia)、Heyo、劉皓嵐、黃莉雅 (Tasha)、林悅榮 (Bobby)、李俊華 (孖八)、朱天奇 (翊飛)大展舞功,據知演員在拍攝前特意抽時間齊齊排舞,不愧為「熱血狂舞班底」。

戲院禮儀歌歌詞如下:

提一提你 唔想嘈親人地 / 可以試下閂機 唔閂都較返震機 / 其實都算 OK 同你嚟睇場戲 / 都想可以靜靜地 我只係驚你太長氣 / 麻煩小心個 Mon 小心會發光 / 使乜四圍望 the show must go on / 場內嚴禁吸煙 空氣至新鮮 / 我諗你都得 又唔使俾人罰錢 丫 / 我知個畫面幾奪目 之但係戲院範圍內 係不准攝錄 / 我哋排排坐 Keep住有好戲播 / 我冇遮到你 冇必要踢我丫 / 就準備去欣賞 為你準備嘅製作 感受一下面前嘅大銀幕