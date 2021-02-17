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初步確診｜今錄約10宗初步確診涉觀塘圓玄護養院暨長者日間護理中心護理員　逾80名院友及員工須檢疫

社會 17:12 2021/02/17

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（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（17日）新增16宗確診個案，涉及11男5女，介乎29歲至72歲；包括4宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有10宗，累計個案達10,813宗；另有約10宗初步確診，部分為源頭不明個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲會見傳媒交代疫情最新情況。

今日得錄約10宗初步確診，其中源頭不明個案包括：

  • 一名家庭主婦，居大埔88廣場，主要在家附近餐廳進食
  • 觀塘圓玄護養院暨長者日間護理中心一名護理員，2月12日發燒，最後上班日為2月15日，曾與同事食飯，主要照顧3樓的院友，逾50名院友及30位員工須檢疫，其餘院友亦須檢測，居秀茂坪邨秀程樓
  • 天后電氣道御名軒一名接待員，沒有病徵，居北角電廠街9至15號

另有不確定性個案，涉及一名由尼泊爾抵港的輸入個案的患者，曾做3次檢測均呈陰性，惟2月14日發燒入住廣華醫院，其CT值很高，樣本未是陽性個案，居大南街。

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記者：郭詩詩

 

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