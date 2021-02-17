競爭條例｜7酒店集團及旅遊營辦商涉促成景點門票及車票合謀定價　遭競委會發違章通知書【內附名單】

▲ 競爭事務委員會向7家企業發出了違章通知書 ，當中包括6個酒店集團及1家旅遊櫃檯營辦商。（經濟日報資料圖片）

競委會今日（17日）公布，7家酒店集團及旅遊營辦商涉促成錦倫旅運有限公司及Tink Labs Limited就本港旅遊景點門票及車票合謀定價，遭競委會發違章通知書。涉事公司向競委會簽署承諾書，承認違反《競爭條例》，同意會終止違法行為。

競委會表示，涉事的酒店包括：

中亞物業有限公司（城市花園酒店的擁有人兼經營者）

Harilela Hotels Limited（金域假日酒店的擁有人）

Holiday Inns Crowne Plaza (Hong Kong) Inc.（金域假日酒店的經營者）

Imperial Tours Limited（金域假日酒店處所內的旅遊櫃檯營辦商）

麗景酒店有限公司（前麗景酒店的擁有人兼經營者）

The Hongkong Hotel Limited、The Marco Polo Hotel (Hong Kong) Limited、The Prince Hotel Limited及九龍倉酒店管理有限公司（分別為馬哥孛羅香港酒店、港威酒店及太子酒店的擁有人及經營者）

帝京酒店管理有限公司、Leverson Limited及帝都酒店管理有限公司（分別為帝京酒店、帝景酒店及帝都酒店的經營者）

競委會調查發現，錦倫旅運有限公司與Tink Labs Limited於2016年3月至2017年5月期間，協議訂定他們在香港多間酒店內，銷售的旅遊景點門票及車票的價格。涉事商戶擔當著「促成者」的角色，負責在兩名競爭對手之間傳達定價資料，積極地協助落實該合謀定價的安排。

競委會指，有合理因由相信，有關行為違反了《競爭條例》的「第一行為守則」，涉事商戶承認違法，並承諾採取實質措施，當中較具規模的5家企業已承諾委任獨立合規顧問，將向他們提供意見及建議糾正措施，以減低他們日後從事類似反競爭行為的風險；其餘的兩家企業亦已承諾採取與其規模及業務情況相符之合規措施。

競委會主席陳家殷先生表示，這是競委會首次向促成合謀行為的企業追究法律責任，認為帶出了一個重要訊息，除合謀者本身外，任何第三方若促成互為競爭對手的企業之間的反競爭行為，亦可能要面對競委會的執法行動。

陳家殷說：

案中的有關各方包含了本港一些最具規模的酒店集團，是次的執法結果不但能協助他們糾正行為並加強遵守競爭法規，亦同時提醒了業內其他企業應避免參與類似行為。

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記者：陳曉瑩