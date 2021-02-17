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競爭條例｜7酒店集團及旅遊營辦商涉促成景點門票及車票合謀定價　遭競委會發違章通知書【內附名單】

社會 17:16 2021/02/17

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競爭事務委員會向7家企業發出了違章通知書 ，當中包括6個酒店集團及1家旅遊櫃檯營辦商。（經濟日報資料圖片）

競委會今日（17日）公布，7家酒店集團及旅遊營辦商涉促成錦倫旅運有限公司及Tink Labs Limited就本港旅遊景點門票及車票合謀定價，遭競委會發違章通知書。涉事公司向競委會簽署承諾書，承認違反《競爭條例》，同意會終止違法行為。

競委會表示，涉事的酒店包括：

  • 中亞物業有限公司（城市花園酒店的擁有人兼經營者）
  • Harilela Hotels Limited（金域假日酒店的擁有人）
  • Holiday Inns Crowne Plaza (Hong Kong) Inc.（金域假日酒店的經營者）
  • Imperial Tours Limited（金域假日酒店處所內的旅遊櫃檯營辦商）
  • 麗景酒店有限公司（前麗景酒店的擁有人兼經營者）
  • The Hongkong Hotel Limited、The Marco Polo Hotel (Hong Kong) Limited、The Prince Hotel Limited及九龍倉酒店管理有限公司（分別為馬哥孛羅香港酒店、港威酒店及太子酒店的擁有人及經營者）
  • 帝京酒店管理有限公司、Leverson Limited及帝都酒店管理有限公司（分別為帝京酒店、帝景酒店及帝都酒店的經營者）

競委會調查發現，錦倫旅運有限公司與Tink Labs Limited於2016年3月至2017年5月期間，協議訂定他們在香港多間酒店內，銷售的旅遊景點門票及車票的價格。涉事商戶擔當著「促成者」的角色，負責在兩名競爭對手之間傳達定價資料，積極地協助落實該合謀定價的安排。

競委會指，有合理因由相信，有關行為違反了《競爭條例》的「第一行為守則」，涉事商戶承認違法，並承諾採取實質措施，當中較具規模的5家企業已承諾委任獨立合規顧問，將向他們提供意見及建議糾正措施，以減低他們日後從事類似反競爭行為的風險；其餘的兩家企業亦已承諾採取與其規模及業務情況相符之合規措施。

競委會主席陳家殷先生表示，這是競委會首次向促成合謀行為的企業追究法律責任，認為帶出了一個重要訊息，除合謀者本身外，任何第三方若促成互為競爭對手的企業之間的反競爭行為，亦可能要面對競委會的執法行動。

陳家殷說：

案中的有關各方包含了本港一些最具規模的酒店集團，是次的執法結果不但能協助他們糾正行為並加強遵守競爭法規，亦同時提醒了業內其他企業應避免參與類似行為。

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記者：陳曉瑩

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