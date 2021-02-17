不孕之迷︱前幾任女友曾大肚責怪老婆不孕　老公找醫生人工受孕診斷結果尷尬

▲ 台灣有丈夫責怪老婆不孕，結果揭是丈夫精子質素差。

不少夫妻新婚後努力展開造人計劃，台灣有一對30多歲夫妻，丈夫怪老婆不孕，他向醫生表明不用做精液分析，表示前幾任女友都曾經懷孕，結果醫生為女士檢查沒發現問題，再進行人工受孕時要抽取丈夫精子，始揭發人夫是不孕之因。

丈夫怪責妻子不孕

台灣婦產科醫生陳保仁在節目《醫師好辣》中分享案例，有一對30多歲夫妻，結婚2年遲遲未有懷孕的好消息，兩人去求診，妻子的輸卵管、卵巢等功能一切正常，而丈夫需要進行精液分析。醫生形容該男士屬靚仔型格「有點帥氣」，更有大男人主義不肯做精液分析，人夫當時強調︰

我前幾任女友都有懷過孕，我一定沒有問題。

揭發精子質素差

醫生有指出精子的表現跟性能力沒有關係，不斷說服該男士做檢查，可是他依然拒絕。再治療了一段時間仍無法改善，夫妻兩人決定做人工授精，妻子打了排卵藥，情況理想，有6顆卵子可準備人工授精。

可是，醫生發現該人夫的精液裡「清清如也，一隻活的精蟲也沒有！」他難以置信，要求醫生再抽取多次及檢查，醫生心中知道檢查結果是一樣，但依然進行多一次，結果不出所料。

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多名前任女友偷食懷孕

此事令人夫明白，多名前女友的幾次懷孕不是他所造成。醫生尷尬地表示︰

應該是有很多好朋友幫他的忙，導致他有這樣的誤會。

及後該人夫轉介到泌尿科，再證實「精子連蟲頭也沒有」，後來得知他小時候曾罹患「腮腺炎」，影響了精蟲的表現。

醫生︰健康飲食助提升精子質素



仁安醫院婦產科顧問醫生廖琳娜曾接受TOPick訪問表示，精子質素與個人健康及生活習慣有關，捱夜是其中一個不良因素。此外，常飲用含微塑膠污染的膠樽水、手提電話放褲袋、肥胖引致糖尿病亦有機會令精子質素下降。

健康飲食有助提升精子質素，廖醫生教路，可多吃高蛋白質和維他命E的食物，例如雞蛋、豆腐，有助改善精子數量及活動性；進食含葉酸的食物可減低精子染色體異常的機會，如綠葉蔬菜、柑橘類水果。

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責任編輯︰王明芳