工聯會也談變革　和民建聯有何不同？

▲ 吳秋北指，工聯會未來有三大新主張。（資料圖片）

繼民建聯早前倡議「變革香港」，工聯會會長吳秋北近日透露，工聯會亦有「新主張」，具體細節將在全國「兩會」過後、下月28日的工聯會換屆的代表大會上公佈。

究竟工聯會的新主張和民建聯的「變革香港」有何不同？

吳秋北與傳媒茶敘時指，工聯會未來有3個重要的工作方向：

（1）支持建立健全的「愛國者治港」制度；

（2）希望打破社會壟斷局面及「小政府大市場」的思維模式，讓市民共享發展成果，並改善勞工權益；

（3）冀為香港尋找新增長點，協助打破與內地的制度壁壘，助港青參與國家發展並有所收穫等。

反觀民建聯的「變革香港」，則細分為政府行政、經濟發展、土地、二次分配機制、青年工作、司法6大改革方向。

民建聯和工聯會的改革方向看起來雖有差異，但事實上卻大同小異，例如，民建聯在政府改革上指出，政府須消除官僚僵化、決策程序和行政流程冗長繁複等陋習，但民建聯主席李慧琼當日亦強調，政治體制改革最關鍵是要落實「愛國者治港」，這與工聯會的新主張一致。

至於工聯會提出的打破社會壟斷局面和「小政府大市场」的思維模式，為香港尋找新增長點，民建聯亦分別在經濟發展、二次分配機制中提及。因此，就目前而言，兩個政黨的改革方向某程度上是一致的。

不過，兩個政黨在自身角色定位上略有差異。

民建聯將定位改為「多渠道參與管治」，李慧琼表明，未來會派更多人加入政府出任問責官員，更不時呼籲有意參選特首的人，多留意民建聯提出的變革倡議。政界認為，民建聯派更多成員加入政府，是希望可親自執行該黨倡議的政策。

吳秋北對此似乎有不同意見。他雖亦稱，工聯會會吸納更多優秀人才，積極參與特區管治，但在派人加入問責團隊方面，他則稱，「任何政黨都需量力而為」，檢視自身人才儲備是否充足。又強調，任何政黨人士加入政府後，都不能預期是為實踐個別政黨的抱負，而是總體上要認同政府路線，政治議題上亦須保持一致。「當然個別政策上，政黨人士某些理念仍可以對政府施政發揮影響力。」

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