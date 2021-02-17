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葉劉淑儀開微博　內地網民：歡迎下任特首

政治 17:55 2021/02/17

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葉劉淑儀早前在中環太平館餐廳留影。（葉劉淑儀Facebook圖片）

不少政治人物近年開始重視網上宣傳，透過不同的社交平台宣傳政治理念，有些更成功成為「網絡紅人」，知名度大升。以往在Facebook較活躍的新民黨主席葉劉淑儀，近期則「擴大版圖」，不僅加入Twitter面向國際，亦積極在微博與內地網民互動。

Facebook作為葉太主場，已吸納近15萬追蹤者，她今日在Facebook宣傳自己的微博帳戶，話未來會努力與內地及大中華地區網民互動，分享個人點滴之餘，亦將香港正面及建設的聲音宣揚開去。翻看葉太微博，原來她早在去年6月已開通帳戶，不過昨日才開始勤力更新，包括分享她在中秋節、聖誕節、農曆新年、情人節期間拍攝的圖輯。

有內地網民在評論區大呼歡迎下任特首。

葉太得到微博認證是香港新民黨黨主席，粉絲數量暫有4668人，她發布的圖輯獲得網民大讚，更有內地網民話「歡迎下任特首」。

葉太去年11月加入Twitter，表明未來將努力向國際社會發聲，將香港正面及建設的聲音宣揚開去，她不時就新疆議題發聲，當中備受關注的，是葉太以新疆出生的女星迪麗熱巴為例，指中國不存在「種族滅絕」，引來多間外媒記者批評。截至今日，葉太在Twitter的跟隨者有1359人。

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撰文 : 傅流螢

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