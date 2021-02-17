  • 21°C
香港時間 : 2021217日 (週三) 18:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戲院重開 ︱MCL全線戲院送爆谷　憑電影戲票1張即可免費獲贈1份

娛樂 17:31 2021/02/17

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

戲院將於明天（2月18日）重開。當中，MCL全線戲院為歡迎大家重投大銀幕懷抱，送爆谷給觀眾。

在MCL全線戲院凡購買2021年2月18日至2月24日的任何電影戲票1張，即可免費獲贈細爆谷優惠券1張。

不過大家要留意，根據《預防及控制疾病規例》，目前影院場內嚴禁飲食，所以爆谷只可散場後憑券換領。此優惠同時適用於星期二、長者及學生優惠票；詳情請瀏覽MCL院線官網Facebook專頁
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

戲院重開 ︱《神奇女俠1984》DC女英雄回歸　姬嘉鐸對抗雙反派片酬勁升33倍
今日 16:00
戲院重開 ︱《神奇女俠1984》DC女英雄回歸　姬嘉鐸對抗雙反派片酬勁升33倍
狂舞派3︱原班人馬重聚不忘初衷　顏卓靈+蔡瀚億+楊樂文談現實與妥協
今日 13:21
狂舞派3︱原班人馬重聚不忘初衷　顏卓靈+蔡瀚億+楊樂文談現實與妥協
電影 電影院 新冠肺炎疫情 疫情

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣