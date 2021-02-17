戲院重開 ︱MCL全線戲院送爆谷 憑電影戲票1張即可免費獲贈1份 娛樂 17:31 2021/02/17 分享： 熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮 戲院將於明天（2月18日）重開。當中，MCL全線戲院為歡迎大家重投大銀幕懷抱，送爆谷給觀眾。 在MCL全線戲院凡購買2021年2月18日至2月24日的任何電影戲票1張，即可免費獲贈細爆谷優惠券1張。 不過大家要留意，根據《預防及控制疾病規例》，目前影院場內嚴禁飲食，所以爆谷只可散場後憑券換領。此優惠同時適用於星期二、長者及學生優惠票；詳情請瀏覽MCL院線官網及Facebook專頁。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 戲院重開 ︱《神奇女俠1984》DC女英雄回歸 姬嘉鐸對抗雙反派片酬勁升33倍 今日 16:00 戲院重開 ︱《神奇女俠1984》DC女英雄回歸 姬嘉鐸對抗雙反派片酬勁升33倍 狂舞派3︱原班人馬重聚不忘初衷 顏卓靈+蔡瀚億+楊樂文談現實與妥協 今日 13:21 狂舞派3︱原班人馬重聚不忘初衷 顏卓靈+蔡瀚億+楊樂文談現實與妥協 電影 電影院 新冠肺炎疫情 疫情