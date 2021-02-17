戲院重開 ︱MCL全線戲院送爆谷　憑電影戲票1張即可免費獲贈1份

戲院將於明天（2月18日）重開。當中，MCL全線戲院為歡迎大家重投大銀幕懷抱，送爆谷給觀眾。

在MCL全線戲院凡購買2021年2月18日至2月24日的任何電影戲票1張，即可免費獲贈細爆谷優惠券1張。

不過大家要留意，根據《預防及控制疾病規例》，目前影院場內嚴禁飲食，所以爆谷只可散場後憑券換領。此優惠同時適用於星期二、長者及學生優惠票；詳情請瀏覽MCL院線官網及Facebook專頁。

