安心出行︱不遵從防疫限制食肆須打回原形　違規食肆將禁晚市及最多二人一桌

▲ 政府昨日（17日）宣布，食肆遵守防疫限制的話，食肆堂食時間可延長至晚上10時，並容許最多四人一桌（資料圖片）

新冠肺炎疫情似有回落惟未見回穩，政府昨日（16日）公布在明日（18日）起容許部分表列處所恢復有限度運作，食肆堂食時間可延長至晚上10時，並容許最多四人一桌。食物及衛生局長陳肇始曾提到，若食肆違犯防疫限制，將面臨停業。政府在凌晨公告中作出補充，指食肆若違犯防疫限制，將被禁止堂食時間延長至晚上10時及容許最多四人一桌的放寬措施，由3天、7天或14天不等。

最新防疫措施：

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根據最新防疫限制，餐飲業務負責人須確保使用者在進入處所前利用手機掃描「安心出行」場所二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，並保留記錄31天；以及安排涉及處所運作的員工每14天進行一次新冠肺炎檢測及確保員工保留每次的檢測結果短訊記錄31天。

政府今日（17日）凌晨公布詳細公告，並將遵守防疫限制的食肆列為「類別A」，而沒有遵守防疫限制的食肆則列為「類別B」。被列為「類別B」的食肆便「打回原形」，包括只能營業至晚上六時前至翌日早上4時59分；餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於二人同坐一桌；飲業務負責人須於其餐飲處所入口處張貼告示，顯示其於指明期間內提供堂食的時間至每天下午五時五十九分為止，可同坐一桌的人數為不多於二人，以及其業務的有關資料。

另外，如類別A餐飲處所的負責人沒有採取適用的感染控制措施，有關處所將成為類別B並須遵守相關限制及規定，為期3、7或14天不等，以減低有關處所內的傳播風險。

違犯措施罰則一覽：

未有採取與接觸者追蹤及員工檢測的措施時，將須關閉處所或縮短堂食時間及減少同坐一桌的人數上限，為期 14 天

未有採取與人數限制及保持距離的措施，如每一餐桌/設施/小組可容納的人數上限；設施之間須保持至少有 1.5 米距離或有效分隔等規定及要求時，為期 7 天

未有採取其他措施如就佩戴口罩、量度體溫、消毒清潔、提供消毒潔手液等規定及要求時，為期3天

政府強調，不論類別A或B餐飲處，所有餐飲業務負責人須在處所入口或當眼的位置展示載有「安心出行」場所二維碼的海報，該展示位置必須在任何時間都不受阻擋以方便進入餐飲處所的人士利用手機掃描有關二維碼，而海報圖像的尺寸不得小於一張A4紙；任何餐飲處所內的桌子須確保相隔1.5米或設有隔版；處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫、提供消毒潔手液等。

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記者：曾卓鋒