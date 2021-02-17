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甘比接任｜陳凱韻坐正做華置CEO　估計身家近700億元慷慨行善

娛樂 18:01 2021/02/17

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甘比接任坐正做華置CEO。

華人置業 （00127） 今日宣佈，「甘比」陳凱韻胞姊陳詩韻已向董事會呈辭辭任其執行董事及行政總裁一職。董事會已委任執行董事陳凱韻為行政總裁，從下周六（27日）起生效。

據公告內容，陳詩韻已確認與董事會並無任何意見分歧，並無任何辭任事宜需公司股東垂注。集團表示，預期陳詩韻辭任將不會對集團的營運及財務狀況造成任何重大影響。

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員工每人獲5000元開工利是　身家近700億元甘比以行善為己任

農曆新年假期過後各行各業陸續開市復工，不少公司也向員工派發開工利是，「大劉」劉鑾雄與太太甘比陳凱韻十分大手筆，向旗下華人置業員工派發每人5千元的開工利是，非常闊綽。據估計，劉鑾雄夫婦就是次開工利是所花金額約270萬元。

估計身家近700億元的甘比一向慷慨，並熱心公益，早前代表「劉鑾雄慈善基金」到劉葉淑婉紀念自修中心，參加「生活援助計劃」，向約100個深水埗基層家庭派發蘿蔔糕、燉湯、麵食、日常生活及防疫物資作新年禮物。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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