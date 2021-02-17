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發放正能量｜大家樂區區開年飯今起至2月27日 　與社福機構送四千基層市民盆菜

休閒消費 17:57 2021/02/17

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「豐盛有營」二人盆菜均由專業營養師選配，務求讓大人及小朋友都可以食得開心又健康！(圖片由大家樂提供)

大家樂集團有限公司旗下品牌活力午餐特意製作2,000多個「豐盛有營」二人盆菜，於2月17至27日期間，透過20個社福機構分發到社區、院舍及居家的長者、低收入家庭、殘障人士及受疫情影響的市民手中。

大家樂集團舉行「區區開年飯2021啟動禮暨派盆菜」活動，宣佈「區區開年飯2021」正式展開，大家樂集團首席執行官羅德承、活力午餐總經理蔡景橋聯同香港社會服務聯會業務總監蔡劍華及食德好行政總監鄧燕梨一同進行啟動儀式。嘉賓亦即場派發盆菜予長者，將盆滿樂滿的祝福送給基層市民。

點擊大圖了解詳情：

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大家樂集團明白大眾對健康飲食的追求，今年特意安排旗下活力午餐研發及製作二人份量的有營盆菜，方便與家人分享。二人盆菜食材均由專業營養師選配，例如以瘦豬肉、馬蹄、豆腐及冬菇烤製而成的自家製獅子頭，較少肥豬肉及不經油炸，油份和熱量也相對較低。整個盆菜更包含4份蔬菜份量，提供充足營養，令各位新一年活力滿分。

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責任編輯：張懿慧

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