改過自新︱製衣廠老闆走私牛仔褲入獄十年　改過自新做義載司機服務病患

▲ Tommy曾是製衣廠老闆，曾犯事入獄十年，出獄後改過自新成為義載司機服務病患。

內容及圖片獲「CBN視博恩香港《星火飛騰》」授權轉載。

曾是製衣廠老闆的陳榮願（Tommy），人生猶如坐「過山車」般大起大落，曾擁數輛名車、住大屋，及後因犯事入獄十年，經歷生意失敗、妻離子散，更患上末期腸癌。他靠着信仰走出低谷，改過自新成為義載司機，現時每日駕駛七人車遊走全港，接載有需要的病人往返醫院及家中。

年少得志生活奢華

Tommy可謂年少得志，靠着爸爸的幫助，在21歲時開了近萬呎廠房，生產衣服及牛仔褲，更擁有自己的品牌，名為「Blue Orange」，生意蒸蒸日上。他形容當時自己生活奢華，

香港所有名店、酒店、的士高、夜總會，我都經常出入。送給女朋友最貴重的禮物是平治跑車，四十多萬對我來說是等閒事。

喜愛「追女仔」的Tommy，自命情聖，結過4次婚，有3名子女。多次婚姻皆以失敗收場，他也沒想到，有天連事業也不保。

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走私貨物入獄十年

在2003年，Tommy走私貨物進美國，打算大賺一筆，數十個貨櫃卻遭截查，遭美國海關全數充公，虧蝕六、七千萬。當時他向內地廠房取了貨，款項未還清，在香港避風頭半年，打算在內地東山再起，怎料一過深圳海關，便遭到扣押，被控詐騙，最後判監10年。

入獄期間，Tommy每晚都反思人生，亦重新思考小時候接觸過的信仰，

當時有太多時間讓我反思，我覺得自己不單經濟案犯罪，而是我的人生，真是很大罪的人。

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改過自新成為義載司機

在2015年Tommy重獲自由，卻在不久後發現自己患上末期腸癌。他自言經歷男人最痛，先是生意失敗、妻離子散，及後因犯事入獄，獲釋後發現患癌。他在留院時想起父母先後信教受洗，自己亦跟隨父母腳步，在醫院領洗，隨後奇蹟康復出院。

Tommy及後積極參與教會團契及小組活動，在教會「長老」陳帆醫生的鼓勵下，他擔任義載司機，接送有需要的病患往返醫院及家中，

車子是教友送的，我每日都用這輛車去服侍人，接送傷殘孩子上學、陪診。正值疫情，有些家庭的父母需要照顧孩子未能外出購物，我會幫他們買。

現時Tommy的生活沒有以前富裕，居住在公屋，領傷殘津貼。他指自己看似一無所有，卻事事富足，認為能夠以自己的能力幫助別人，令他打從心底感受到喜樂。

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責任編輯︰王明芳