【財政預算案】民主黨再促派發1.5萬元　質疑為科興疫苗度身訂造標準

▲ 民主黨再促政府，預算案向全民派發至少1.5萬元。（陳宛彤攝）

下周三將公布新一份財政預算案，民主黨前立法會議員鄺俊宇再促全民派錢1.5萬元，又呼籲切勿取消派糖措施，如綜援、生果金等派發雙糧。

鄺俊宇指出，預算案已經連續14年，就綜援、生果金、傷殘津貼派發「雙糧」，呼籲港府切勿取消上述派糖措施，因政府抗疫政策影響基層市民，失業率有機會突破7%，在民怨已達臨界點下，預算案是不可能「不派糖、不派錢、削福利」 。

他又強調，全民派錢是最直接令市民受惠，派發最少1.5萬元更是合理訴求，希望政府能夠還富於民，及時扶持市民。

對於內地科興藥廠生產的疫苗，獲專家委員會建議批准緊急使用，民主黨批評，科興疫苗仍未有完整第三期臨床報告，亦未獲世衛批准，質疑港府為科興疫苗度身訂造標準，而市民是不會有信心接種，要求當局公開疫苗數據，以及說明如何賠償接種疫苗後出現副作用的問題。

另外，港府提出修訂《2020年入境（修訂）條例草案》，涉及入境乘客及機組人員，以防範免遣返聲請人抵港，但引起限制港人出入境的質疑。

民主黨主席羅健熙認為，條文寫得欠清晰，有演繹空間，才會令人有所擔憂；既然政府表明修例非為對付市民，屬於正常修訂，便應該修改條文，列明只規管入境人士，令條文內容符合修例目的。

記者：陳宛彤