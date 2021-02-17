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林作籌旗︱半價出讓心愛Brioni神級西裝　林作公開呻窮：我認我冇錢

娛樂 18:34 2021/02/17

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林作為「籌旗」而賣心愛西裝。

林作自轉投保險行業後不斷有出位攪作，他在昨日（2月16日）於個人社交平台上載一段影片，片中的林作展示一套高級西裝，表示要以購入價的半價放售。

【林美戀】裕美半裸性感拍片被批行為猥瑣　林作：這是藝術【有片】

林作近日宣布要眾籌。

【美國大選】林作凌晨上載裸跑片「找數」　低清厚格短片僅6秒網民批欠誠意【內附連結】

林作並寫道：

各位，由於我需要籌集100萬港幣現金給我的專屬 #林作保險 recruitment團隊去請100人，我現在急需要籌旗。

去年造成全城風雨的四萬五Brioni西裝，我現在唯有賣了。

原價45000，全港可能最著名的一套西裝，我依家半價22500元出售，Size 46短版Asian Fitting, Super 160’s深藍色全羊毛布料，機會難得！非常軟熟，shoulder line全手工製作，一睇就知名貴。想有專業裁縫級別而且要世界大牌子，非Brioni 莫屬。如果唔係James Bond同特朗普點會著咗咁多年？
唔籌旗就唔夠錢俾。我認我冇錢，我認我配不起呢套神級西裝，但你可以！

【林美戀】林作裕美驚爆結婚　傳家中舉行婚禮林母未有出席

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林作所指「去年造成全城風雨的四萬五Brioni西裝」，是去年7月他在社交平台分享自己花費4萬5千元買入特朗普愛穿的羅馬品牌西裝，並以「保險狗」攻擊同行而遭批評。

相信為宣傳噱頭

至於他今次雖然拍片聲稱「急需要籌旗」，可是見他在片中明顯只是在扮慘，相信是以此宣傳他的保險團隊而已。

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網民紛紛對林作賣西裝一事留言，並以他的身高開玩笑說指：「請問大約幾高既（嘅）人著到？ 想買比（畀）個仔。」

此外，亦有人在網上討論區講此事，以諷刺方式留言稱：「佢咁矮...應該無咩人啱身.」、「直接賣俾王祖藍啦」、「問題係套西裝無得幾個人啱著，曾志偉啱高度但肥瘦又唔啱，小學生啱但唔夠錢買」，眾網民留言都相當幽默。

同場加映：林盛斌訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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