【家常便飯】Bruno電陶爐炆煮鍋新登場　實測薯仔炆雞翼＋公開鎖肉汁秘訣【附食譜詳情】

▲ 用Bruno新一代Grill Pot 電陶爐炆煮鍋來煮「薯仔炆雞翼」，快捷簡單。

「薯仔炆雞翼」這款家常菜大受歡迎！今集《靚太廚房》示範用Bruno新推出的新一代Grill Pot 電陶爐炆煮鍋來煮「薯仔炆雞翼」。這款廚具特別採用玻璃陶瓷發熱板，可以配搭任何鍋具，而隨機的鍋具亦可以應用於明火煮食。它的鍋蓋新加了水滴設計，令蒸氣變回水份保時鮮味，特別適合炆煮菜色！

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材料

雞翼 10隻

薯仔 2個

洋蔥 半個

紅蘿蔔 1條

薑 適量

醃料

鹽 半茶匙

砂糖 半茶匙

胡椒粉 適量

生抽 1茶匙

蠔油 1湯匙

生粉 1茶匙

紹興酒 1湯匙

薑 適量

調味料

紹興酒 3湯匙

熱水 適量

鹽 半茶匙

生抽 1湯匙

砂糖 半茶匙

蠔油 1湯匙

做法

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1. 雞翼解凍後，用鹽水浸泡10分鐘，備用。

2. 薯仔㓟皮、切塊，放在水裡；把洋蔥切塊；薑切片；紅蘿蔔切塊，備用。

3. 把雞翼洗淨、抹乾，醃30分鐘。

4. 大火燒熱鍋，落油，燒熱後，轉細火。

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5. 放入雞翼煎香兩邊，約煎2分鐘鎖肉汁，取出備用。

6. 大火，加油及薑，先後把紅蘿蔔、洋蔥及薯仔放進鍋裡，爆香。

7. 加入適量的紹興酒，加入清水蓋過材料表面，加入餘下調味料，水滾轉中火。

8. 蓋上鍋蓋炆煮5分鐘。

9. 放入雞翼，蓋上鍋蓋炆煮5分鐘，即成。

Bruno電陶爐炆煮鍋還可以煎、炒、蒸煮、炸及做火鍋，一部機便可煮出多種菜色，十分方便！Bruno電陶爐炆煮鍋詳情，即睇【下一頁】

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同場加映：簡易家常菜推介，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩