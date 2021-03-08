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【家常便飯】Bruno電陶爐炆煮鍋新登場　實測薯仔炆雞翼＋公開鎖肉汁秘訣【附食譜詳情】

休閒消費 19:39 2021/03/08

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

用Bruno新一代Grill Pot 電陶爐炆煮鍋來煮「薯仔炆雞翼」，快捷簡單。

「薯仔炆雞翼」這款家常菜大受歡迎！今集《靚太廚房》示範用Bruno新推出的新一代Grill Pot 電陶爐炆煮鍋來煮「薯仔炆雞翼」。這款廚具特別採用玻璃陶瓷發熱板，可以配搭任何鍋具，而隨機的鍋具亦可以應用於明火煮食。它的鍋蓋新加了水滴設計，令蒸氣變回水份保時鮮味，特別適合炆煮菜色！

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材料

  • 雞翼 10隻
  • 薯仔 2個
  • 洋蔥 半個
  • 紅蘿蔔 1條
  • 薑 適量

醃料

  • 鹽　半茶匙
  • 砂糖　半茶匙
  • 胡椒粉 適量
  • 生抽　1茶匙
  • 蠔油　1湯匙
  • 生粉　1茶匙
  • 紹興酒　1湯匙
  • 薑　適量

調味料

  • 紹興酒　3湯匙
  • 熱水 適量
  • 鹽　半茶匙
  • 生抽　1湯匙
  • 砂糖　半茶匙
  • 蠔油　1湯匙

做法

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1.　雞翼解凍後，用鹽水浸泡10分鐘，備用。

2.　薯仔㓟皮、切塊，放在水裡；把洋蔥切塊；薑切片；紅蘿蔔切塊，備用。

3.　把雞翼洗淨、抹乾，醃30分鐘。

4.　大火燒熱鍋，落油，燒熱後，轉細火。

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5.　放入雞翼煎香兩邊，約煎2分鐘鎖肉汁，取出備用。

6.　大火，加油及薑，先後把紅蘿蔔、洋蔥及薯仔放進鍋裡，爆香。

7.　加入適量的紹興酒，加入清水蓋過材料表面，加入餘下調味料，水滾轉中火。

8.　蓋上鍋蓋炆煮5分鐘。

9.　放入雞翼，蓋上鍋蓋炆煮5分鐘，即成。

Bruno電陶爐炆煮鍋還可以煎、炒、蒸煮、炸及做火鍋，一部機便可煮出多種菜色，十分方便！Bruno電陶爐炆煮鍋詳情，即睇【下一頁

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同場加映：簡易家常菜推介，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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