運輸署明全面恢復牌照服務　本月24日或之前合資格換領牌照車輛可於6月23日或之前按現行收費為牌照續期

▲ 運輸署發言人今日（17日）表示，因應政府宣布將由明日（18日）起全面恢復正常公共服務，運輸署亦於同日全面恢復牌照服務。(經濟日報資料圖片)

運輸署發言人今日（17日）表示，因應政府宣布將由明日（18日）起全面恢復正常公共服務，運輸署亦於同日全面恢復牌照服務。

運輸署表示，為避免市民在《財政預算案》發表日之前趕急向各運輸署牌照事務處遞交即將期滿和已經期滿的車輛牌照和駕駛執照續期申請，運輸署將安排，所有在《財政預算案》發表日（即2月24日）或該日之前合資格換領的車輛牌照（即6月23日或之前牌照期滿而仍有登記的車輛），可在6月23日或該日期前的任何時間，按現行收費為牌照續期4個月或12個月。



署方又指，所有在《財政預算案》發表日（即2月24日）或該日之前合資格換領的香港正式駕駛執照及駕駛教師執照（即6月23日或之前期滿，而在進行換領時期滿不足三年的執照），可在6月23日或該日前的任何時間，按現行收費換領執照；有關特別安排只適用於符合上述條件的車輛牌照、正式駕駛執照和駕駛教師執照的續期申請，但不適用於任何其他牌照服務。



發言人強調合資格的牌照／執照持有人無須因揣測即將公布的《財政預算案》可能提高牌照／執照的費用，而趕急向運輸署各牌照事務處遞交車輛牌照或駕駛執照的續領申請。上述安排與《財政預算案》的內容並無任何關係，運輸署亦不知悉關於《財政預算案》的內容。

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責任編輯：洪芷晴