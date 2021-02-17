【8.18集結案】黎智英等7人涉組織未經批准集結開審　控方指事前李卓人梁國雄呼籲港人「一齊行」

▲ 被告黎智英由囚車押解離開西九龍裁判法院。陳國峰攝

壹傳媒創辦人黎智英及李卓人等7名泛民主派人士，早前就2019年8月18日參與港島區集會，否認組織未經批准集結等罪，控方今（17日）於西九龍裁判法院續審。法官拒絕辯方呈交人群管理專家報告，案件隨即開審。控方於開案陳詞指，各被告案發當日下午帶同橫額由維園遊行至遮打道行人專用區，而警方早前已對遊行發出反對通知書。控方又指李卓人及梁國雄案發前曾在記者會上，呼籲港人參與集會，李卓人稱將一同前往金鐘和中環，梁國雄又呼籲泛民議員與港人「一齊行」。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲），均否認組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪；同案被告梁耀忠（67歲）及區諾軒（33歲）已認罪，保釋候判。

辯方今早申請將人群管理專家Clifford Stott的專家報告呈堂，但遭律政司一方反對。法官胡雅文考慮過雙方陳詞後，拒絕辯方專家報告呈堂，押後宣布裁決理由。

控方今午隨即讀出開案陳詞指，2019年8月18日，銅鑼灣維多利亞公園至遮打道行人專用區，各被告組織了1個公眾遊行，並帶同印有「煞停警黑亂港 落實五大訴求」字樣的橫額，帶領數千名參與者於下午3時09分至4時38分，由維園出發步行至遮打道行人專用區，惟基於公眾安全、公共秩序及保障他人權利和自由的考慮，警方事前已反對該遊行，各被告亦知悉此事。

控方指，2019年8月12日，民間人權陣線召集人陳皓桓申請於8月18日分別在維園及遮打道行人專用區舉行集會，及由維園遊行至遮打道，警方只對維園集會發出不反對通知書，但反對遊行及遮打道集會；就維園集會，警司張永勤草擬了當日行動指示，並交予港島各警區傳閱。

民陣向上訴委員會提上訴，但同月16日被駁回。民陣於翌日（同月17日）舉行記者會，被告李卓人在記者會上呼籲港人參與集會，又指集會後將與參與者一同前往金鐘和中環。梁國雄在記者會上則指翌日遊行將會是和平遊行，希望所有香港人會站出來，又呼籲泛民立法會議員與港人「一齊行」。

2019年8月18日下午1時45分，民陣在維園接受記者採訪時，岑子杰指立法會議員會帶領參與者離開維園及前往附近港鐵站，好讓更多人進入維園，前東區區議員梁穎敏則指維園集會參與者過多，擔心警方或使用武力驅散，因此會有立法會議員帶領參與者安全地離開。

案件明（18日）續審，控方將會繼續讀出開案陳詞。由於黎智英明(18日)早將於高等法院申請保釋，故黎毋須出席本案聆訊，由其資深大律師蔡維邦代表出庭。

控罪指9人於2019年8 月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。

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記者：王仁昌