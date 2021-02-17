確診大廈│初六增16宗確診　油尖旺區錄3宗包括尖沙咀金冠大廈、油麻地高景臺等

▲ 佐敦覺士道1A號高景臺增一宗不明源頭感染。(林宇翔攝)

新冠肺炎疫情持續，今日（17日）新增16宗確診個案，涉及11男5女，介乎29歲至72歲；包括4宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有10宗，累計個案達10,813宗；另有約10宗初步確診，部分為源頭不明個案。

新冠肺炎｜新增16宗確診個案 12宗本地感染包括10宗源頭不明，詳情即看：【下一頁】

今日有10宗不明源頭，即再多10幢大廈須強制檢測，涉：

沙田乙明邨明恩樓

觀塘滙景花園一座

深水埗福華街福華大廈

彌敦道60至70號金冠大廈

九龍城維港·星岸2座

元朗豐樂里6號康城大樓

黃大仙飛鳳街安利大廈

屯門屯貴路富泰邨秀泰樓

佐敦覺士道1A號高景臺

2月17日各區確診大廈名單如下：

油尖旺區(3)

尖沙咀金冠大廈

油麻地高景臺

尖沙咀華源大廈C座

深水埗區(1)

深水埗福華大廈

九龍城區(1)

紅磡維港‧星岸2座

觀塘區(2)

藍田匯景花園1座

油塘高翔苑高鳳閣

沙田區(1)

沙田乙明邨明恩樓

黃大仙區(1)

黃大仙安利大廈

元朗區(2)

元朗康城大樓

元朗大生圍

屯門區(1)

屯門富泰邨秀泰樓

酒店(1)

土瓜灣富薈馬頭圍酒店

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責任編輯：洪芷晴