確診大廈│初六增16宗確診 油尖旺區錄3宗包括尖沙咀金冠大廈、油麻地高景臺等
社會 19:21 2021/02/17
新冠肺炎疫情持續，今日（17日）新增16宗確診個案，涉及11男5女，介乎29歲至72歲；包括4宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有10宗，累計個案達10,813宗；另有約10宗初步確診，部分為源頭不明個案。
新冠肺炎｜新增16宗確診個案 12宗本地感染包括10宗源頭不明，詳情即看：【下一頁】
今日有10宗不明源頭，即再多10幢大廈須強制檢測，涉：
- 沙田乙明邨明恩樓
- 觀塘滙景花園一座
- 深水埗福華街福華大廈
- 彌敦道60至70號金冠大廈
- 九龍城維港·星岸2座
- 元朗豐樂里6號康城大樓
- 黃大仙飛鳳街安利大廈
- 屯門屯貴路富泰邨秀泰樓
- 佐敦覺士道1A號高景臺
2月17日各區確診大廈名單如下：
油尖旺區(3)
- 尖沙咀金冠大廈
- 油麻地高景臺
- 尖沙咀華源大廈C座
深水埗區(1)
- 深水埗福華大廈
九龍城區(1)
- 紅磡維港‧星岸2座
觀塘區(2)
- 藍田匯景花園1座
- 油塘高翔苑高鳳閣
沙田區(1)
- 沙田乙明邨明恩樓
黃大仙區(1)
- 黃大仙安利大廈
元朗區(2)
- 元朗康城大樓
- 元朗大生圍
屯門區(1)
屯門富泰邨秀泰樓
酒店(1)
- 土瓜灣富薈馬頭圍酒店
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責任編輯：洪芷晴