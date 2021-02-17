  • 20°C
香港時間 : 2021217日 (三) 19:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

確診大廈│初六增16宗確診　油尖旺區錄3宗包括尖沙咀金冠大廈、油麻地高景臺等

社會 19:21 2021/02/17

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

佐敦覺士道1A號高景臺增一宗不明源頭感染。(林宇翔攝)

新冠肺炎疫情持續，今日（17日）新增16宗確診個案，涉及11男5女，介乎29歲至72歲；包括4宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有10宗，累計個案達10,813宗；另有約10宗初步確診，部分為源頭不明個案。

新冠肺炎｜新增16宗確診個案　12宗本地感染包括10宗源頭不明，詳情即看：【下一頁】

今日有10宗不明源頭，即再多10幢大廈須強制檢測，涉：

  • 沙田乙明邨明恩樓
  • 觀塘滙景花園一座
  • 深水埗福華街福華大廈
  • 彌敦道60至70號金冠大廈
  • 九龍城維港·星岸2座
  • 元朗豐樂里6號康城大樓
  • 黃大仙飛鳳街安利大廈
  • 屯門屯貴路富泰邨秀泰樓
  • 佐敦覺士道1A號高景臺

2月17日各區確診大廈名單如下：

油尖旺區(3)

  • 尖沙咀金冠大廈
  • 油麻地高景臺
  • 尖沙咀華源大廈C座

深水埗區(1)

  • 深水埗福華大廈

九龍城區(1)

  • 紅磡維港‧星岸2座

觀塘區(2)

  • 藍田匯景花園1座
  • 油塘高翔苑高鳳閣

沙田區(1)

  • 沙田乙明邨明恩樓

黃大仙區(1)

  • 黃大仙安利大廈

元朗區(2)

  • 元朗康城大樓
  • 元朗大生圍

屯門區(1)

屯門富泰邨秀泰樓

酒店(1)

  • 土瓜灣富薈馬頭圍酒店

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴　

相關文章

打破禁令｜新冠肺炎影響　法國勞動部批准上班族在辦公桌吃飯
今日 14:37
打破禁令｜新冠肺炎影響　法國勞動部批准上班族在辦公桌吃飯
新冠肺炎｜再多10幢大廈須強制檢測　涉佐敦高景臺、九龍城維港·星岸、觀塘滙景花園等
今日 16:54
新冠肺炎｜再多10幢大廈須強制檢測　涉佐敦高景臺、九龍城維港·星岸、觀塘滙景花園等
新冠肺炎｜新增16宗確診個案　12宗本地感染包括10宗源頭不明
今日 16:40
新冠肺炎｜新增16宗確診個案　12宗本地感染包括10宗源頭不明
新冠肺炎︱再有38名新冠肺炎病人出院　20人仍然情況危殆
今日 16:49
新冠肺炎︱再有38名新冠肺炎病人出院　20人仍然情況危殆
新冠肺炎｜34歲無業男確診新春期間曾拜年　近50名緊密接觸者須檢疫
今日 16:53
新冠肺炎｜34歲無業男確診新春期間曾拜年　近50名緊密接觸者須檢疫
酒店 疫情 油麻地 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣