景點重開│香港挪亞方舟及馬灣大自然公園將於明起重新開放　3月31日前推出「買2送1」入場門票優惠

▲ 香港挪亞方舟及馬灣大自然公園於今(17日)表示，將於明日起 (星期四) 重新開放。

香港挪亞方舟及馬灣大自然公園於今(17日)表示，將於明日起 (星期四) 重新開放，並會實施相應的防疫措施，為遊客提供安全的遊覽體驗。而在公園之暫停開放期間 (2020年1月27日至5月28日、2020年7月15日至9月17日及2020年12月2日至2021年2月17日)

已預購的入場門券，有效期會延長至2021年8月17日。

園方指，香港挪亞方舟將由2021年2月18日至3月31日期間推出「買2送1」入場門票優惠。優惠適用於挪亞方舟正門票務處或官方網站購票時享用。其中兩位入場人士須購買成人正價門票，即可獲贈1張成人/特惠門票。特惠門票適用於3歲至11歲小童、65歲或以上長者及由香港特區政府，及勞工及福利局簽發的「殘疾人士登記證」持有者(3歲以下幼童免費入場) 。

此外，因應疫情，香港挪亞方舟已實施以下防疫措施，包括所有訪客於進入香港挪亞方舟範圍前須先掃瞄「安心出行」流動應用程式二維碼或填寫簡單個人資料 (包括姓名、聯絡電話、到訪日期及時間)；所有涉及運作之員工，每14天須進行一次新型冠狀病毒檢測，並須持陰性結果，才可獲准在香港挪亞方舟範圍內工作；於香港挪亞方舟入口處為所有訪客及職員量度體溫，凡超過37.5度之人士將不可進入公園等。

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責任編輯：洪芷晴