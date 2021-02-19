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名人廚房︱陳倩揚炮製「彩虹親子早晨全餐」　自由配搭一星期健康早餐

兒童健康 19:52 2021/02/19

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

3孩靚媽陳倩揚教煮「彩虹親子早晨全餐」，材料豐富但簡單易做。

小朋友朝早趕時間返學，又要食得健康、有營養、款色多變，確實考起媽媽們。靚媽陳倩揚（Skye）入得廚房出得廳堂，特別為TOPick節目《名人廚房》炮製一道「彩虹親子早晨全餐」，材料豐富但簡單易做，更可以「mix & match」配搭出一星期的早餐！

早餐是每日最重要的一餐，要提供足夠能量去應付一整天的活動，故倩揚設計出「彩虹親子早晨全餐」，當中有超過3種顏色的蔬菜、米飯、雞蛋、三文魚及芭菲杯，一次過滿足孩子的需要。

早餐份量看來非常豐富，媽媽們可按需要自行加減份量及作不同配搭，而變奏出幾日的早餐餐單，例如芭菲杯加三文魚、玉子燒加芭菲杯等，亦可將三文魚切粒配飯糰，或者一條三文魚切開二三人份。

媽媽隨心就可以，不要給自己太大壓力，可以自行加減份量。

「彩虹親子早晨全餐」可以自由配搭mix & match！（湯炳強攝）

倩揚指出，配搭時需緊記一個重點，就是必須有菜，如西蘭花、椰菜花、紫椰菜花、車厘茄等，蒸或烚也可，但不建議烚太久，否則會流失蔬菜營養。她建議每餐盡量奉行「彩虹飲食方法」，即最少選3種顏色的蔬菜給小朋友，「早餐時間倉促做不到也不要緊，在午、晚餐做好一點便可。」

而在甜品芭菲杯中，倩揚在乳酪中特意加入乾果、果仁及種子類，含有不飽和脂肪酸等豐富營養素，「我希望將平時少接觸的食物，如小米、藜麥、南瓜籽都放入這份早餐內，讓大家參考一下。」

【彩虹親子早晨全餐】

第1式 飯糰

材料︰
小米
三色藜麥
日本米
飯素

製法︰
1. 混合珍珠米、藜麥及小米
2. 煲飯
3. 加入適量飯素，拌勻
4. 用鹽水沾手，可避免飯粒黏手
5. 手搓或用飯糰膜製成飯糰
＊可加入三文魚粒、肉絲等調節口味。

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第2式 玉子燒

材料︰
日本蛋 3隻
奶 少量
鹽 少量

製法︰
1. 打蛋拌勻，加少許鹽調味
2. 可加少許奶或水，令蛋的質地較滑
3. 鑊面掃油，開小火
4. 加入蛋漿，搖勻
5. 保持小火，慢捲
6. 捲好後推向一邊
7. 做第二層，鑊面掃油，落蛋漿、斜放搖勻
8. 捲好後推向一邊
9. 重複6-8步驟，共約做5-6層，愈多層愈厚都得，可加入全部蛋漿為止
10. 切開即成

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第3式 煎三文魚柳

材料及製法︰
1. 準備1條三文魚柳，用廚房紙印乾
2. 連皮的一面先落鑊煎
3. 反轉另一面再煎至金黃色
＊可放入氣炸鍋煮，就有空檔準備其他菜式！ 

第4式 砌乳酪芭菲杯

材料︰
原味乳酪
燕麥粒粒
南瓜籽
紅莓乾或提子乾
士多啤梨
藍莓
（生果可自由轉換至梨或芒果等）

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製法︰
1. 底層先加入燕麥粒粒
2. 加乳酪
3. 加士多啤梨切片
4. 再加乳酪
5. 加藍莓
6. 再加燕麥粒粒
7. 再加乳酪
8. 以士多啤梨、紅莓乾及南瓜籽裝飾
＊隨心放材料，有分隔效果便可！

第5式 烚菜

材料及製法︰
1. 選3種顏色蔬菜，如西蘭花、椰菜花、紫椰菜花
2. 前一晚洗淨切菜，放入密實袋，存放雪櫃
3. 第二朝一烚即成！

點擊睇片全個製作過程︰

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採訪︰林綺玲
攝錄︰曾嘉文、湛斯雅
剪輯︰曾嘉文
場地︰Cookology

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