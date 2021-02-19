名人廚房︱陳倩揚炮製「彩虹親子早晨全餐」 自由配搭一星期健康早餐
小朋友朝早趕時間返學，又要食得健康、有營養、款色多變，確實考起媽媽們。靚媽陳倩揚（Skye）入得廚房出得廳堂，特別為TOPick節目《名人廚房》炮製一道「彩虹親子早晨全餐」，材料豐富但簡單易做，更可以「mix & match」配搭出一星期的早餐！
早餐是每日最重要的一餐，要提供足夠能量去應付一整天的活動，故倩揚設計出「彩虹親子早晨全餐」，當中有超過3種顏色的蔬菜、米飯、雞蛋、三文魚及芭菲杯，一次過滿足孩子的需要。
早餐份量看來非常豐富，媽媽們可按需要自行加減份量及作不同配搭，而變奏出幾日的早餐餐單，例如芭菲杯加三文魚、玉子燒加芭菲杯等，亦可將三文魚切粒配飯糰，或者一條三文魚切開二三人份。
媽媽隨心就可以，不要給自己太大壓力，可以自行加減份量。
倩揚指出，配搭時需緊記一個重點，就是必須有菜，如西蘭花、椰菜花、紫椰菜花、車厘茄等，蒸或烚也可，但不建議烚太久，否則會流失蔬菜營養。她建議每餐盡量奉行「彩虹飲食方法」，即最少選3種顏色的蔬菜給小朋友，「早餐時間倉促做不到也不要緊，在午、晚餐做好一點便可。」
而在甜品芭菲杯中，倩揚在乳酪中特意加入乾果、果仁及種子類，含有不飽和脂肪酸等豐富營養素，「我希望將平時少接觸的食物，如小米、藜麥、南瓜籽都放入這份早餐內，讓大家參考一下。」
【彩虹親子早晨全餐】
第1式 飯糰
材料︰
小米
三色藜麥
日本米
飯素
製法︰
1. 混合珍珠米、藜麥及小米
2. 煲飯
3. 加入適量飯素，拌勻
4. 用鹽水沾手，可避免飯粒黏手
5. 手搓或用飯糰膜製成飯糰
＊可加入三文魚粒、肉絲等調節口味。
第2式 玉子燒
材料︰
日本蛋 3隻
奶 少量
鹽 少量
製法︰
1. 打蛋拌勻，加少許鹽調味
2. 可加少許奶或水，令蛋的質地較滑
3. 鑊面掃油，開小火
4. 加入蛋漿，搖勻
5. 保持小火，慢捲
6. 捲好後推向一邊
7. 做第二層，鑊面掃油，落蛋漿、斜放搖勻
8. 捲好後推向一邊
9. 重複6-8步驟，共約做5-6層，愈多層愈厚都得，可加入全部蛋漿為止
10. 切開即成
第3式 煎三文魚柳
材料及製法︰
1. 準備1條三文魚柳，用廚房紙印乾
2. 連皮的一面先落鑊煎
3. 反轉另一面再煎至金黃色
＊可放入氣炸鍋煮，就有空檔準備其他菜式！
第4式 砌乳酪芭菲杯
材料︰
原味乳酪
燕麥粒粒
南瓜籽
紅莓乾或提子乾
士多啤梨
藍莓
（生果可自由轉換至梨或芒果等）
製法︰
1. 底層先加入燕麥粒粒
2. 加乳酪
3. 加士多啤梨切片
4. 再加乳酪
5. 加藍莓
6. 再加燕麥粒粒
7. 再加乳酪
8. 以士多啤梨、紅莓乾及南瓜籽裝飾
＊隨心放材料，有分隔效果便可！
第5式 烚菜
材料及製法︰
1. 選3種顏色蔬菜，如西蘭花、椰菜花、紫椰菜花
2. 前一晚洗淨切菜，放入密實袋，存放雪櫃
3. 第二朝一烚即成！
點擊睇片全個製作過程︰
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採訪︰林綺玲
攝錄︰曾嘉文、湛斯雅
剪輯︰曾嘉文
場地︰Cookology