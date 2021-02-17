海關機場檢獲氯胺酮及大麻花市值160萬　拘捕兩名15歲及16歲疑涉案青少年

▲ 香港海關檢獲的懷疑大麻花及五個用作收藏毒品的錫紙袋。(資料圖片)

香港海關2月5日及2月10日在香港國際機場分別檢獲約1.8公斤懷疑氯胺酮及約2.3公斤懷疑大麻花，估計市值共約160萬元，並於昨日（16日）拘捕兩名懷疑涉案青少年。



海關指，於第一宗案件，海關人員2月5日在香港國際機場檢查一件由德國到港的空運郵包，發現約1.8公斤懷疑氯胺酮收藏在9個健康保健產品樽內。跟進調查後，海關人員昨日在屯門拘捕一名16歲懷疑涉案男子。

▲ 海關檢獲的懷疑氯胺酮及用作收藏毒品的九個健康保健產品樽。(資料圖片)





第二宗案件中，海關人員2月10日在香港國際機場檢查一件由加拿大寄出的空運郵包，並於五個錫紙袋內檢獲約2點3公斤懷疑大麻花。海關人員經跟進調查，於昨日在東涌拘捕一名15歲懷疑涉案男子。兩宗案件仍在調查中。海關呼籲家長多加留意子女，以免他們受朋輩影響而參與販毒活動。



海關亦呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

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責任編輯：洪芷晴