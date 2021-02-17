新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院57歲男病人及威爾斯醫院68歲男病人離世　至今累計197宗死亡個案

▲ 瑪嘉烈醫院57歲男病人離世。(經濟日報資料圖片)

醫院管理局發言人今日（17日）公布，再有兩名確診新冠肺炎病人於公立醫院離世。

一名患有長期病患的57歲男病人（個案編號：7021），於2020年12月7日因發燒及呼吸困難，入住瑪嘉烈醫院接受治療，其後確診感染新冠肺炎。病人情況其後轉差，於2020年12月20日及今年1月7日先後被轉送至深切治療部接受治療。惟病人情況持續惡化，延至今日中午12時05分離世；病人屬於跳舞群組。

另外，一名68歲有長期病患男病人（個案編號：9438）因初步確診感染新冠肺炎，1月14日被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院，同日轉送威爾斯親王醫院深切治療部接受隔離治療。病人經治療後，病毒抗體呈陽性，衞生署於2月5日解除其隔離令。病人其後繼續於深切治療部留醫，惟其病情持續惡化，延至今日晚上6時42分離世；死者居於上水清河邨清頌樓。連同上述兩名病人，至今共有191名新冠肺炎病人於公立醫院離世。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴