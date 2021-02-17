新冠肺炎｜今增11個場所強檢鰂魚涌惠利大廈須二次檢測　政府明增設9個流動採樣站

▲ 北角惠利大廈須二次檢測。(經濟日報資料圖片)

政府將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處12個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。



今(17日)有11個指明地方被納入強制檢測公告。此外，政府曾於2月7日就北角英皇道997號惠利大廈作出限制與檢測宣告。由於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須二次檢測。



新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 香港新界沙田乙明邨街 17 號乙明邨明恩樓

2. 香港九龍藍田匯景道 8 號滙景花園第 1 座

3. 香港九龍深水埗福華街 72-86 號福華大廈

4. 香港九龍油尖旺彌敦道 66-70 號金冠大廈

5. 香港九龍紅磡紅鸞道 7 號維港‧星岸第 2 座

6. 香港新界元朗豐樂里 6 號康城大樓

7. 香港九龍黃大仙鳳德道 41-53 號/飛鳳街 9-15 號安利大廈

8. 香港新界屯門屯貴路 9 號富泰邨秀泰樓

9. 香港九龍油尖旺覺士道 1A 號高景臺

10. 香港九龍油塘高超道 32 號高翔苑高鳳閣



任何在2月4日至2月17日期間曾身處超過2小時的人士包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2月19日或之前接受檢測。受檢人士若在2月15日至2月17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



B. 出現兩宗或以上的確診個案的工作場所

1. 香港新界葵涌興盛路 77-79 號葵涌消防局



任何在2月4日至2月17日期間曾在指明地方工作或值勤的人士包括全職、兼職及替假員工，須於2月19日或之前接受檢測。受檢人士若在2月15日至2月17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



C. 屬第二次檢測的大廈

1. 香港鰂魚涌英皇道 997 號惠利大廈



任何在2月4日至2月17日期間曾身處超過2小時的人士包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2月19日或之前接受檢測。

另外，政府明日會在下列地點增設流動採樣站：

堅彌地城遊樂場

中環愛丁堡廣場

鰂魚涌社區會堂停車場

九龍佐治五世紀念公園

屯門富泰邨美泰樓

屯門湖山路社區會堂

天水圍天瑞體育館

大圍村南道（近港鐵大圍站A出口）

沙田乙明邨籃球場

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責任編輯：洪芷晴