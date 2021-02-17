新冠肺炎｜今增11個場所強檢鰂魚涌惠利大廈須二次檢測 政府明增設9個流動採樣站
政府將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處12個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
今(17日)有11個指明地方被納入強制檢測公告。此外，政府曾於2月7日就北角英皇道997號惠利大廈作出限制與檢測宣告。由於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須二次檢測。
新增一宗或以上確診個案的大廈
1. 香港新界沙田乙明邨街 17 號乙明邨明恩樓
2. 香港九龍藍田匯景道 8 號滙景花園第 1 座
3. 香港九龍深水埗福華街 72-86 號福華大廈
4. 香港九龍油尖旺彌敦道 66-70 號金冠大廈
5. 香港九龍紅磡紅鸞道 7 號維港‧星岸第 2 座
6. 香港新界元朗豐樂里 6 號康城大樓
7. 香港九龍黃大仙鳳德道 41-53 號/飛鳳街 9-15 號安利大廈
8. 香港新界屯門屯貴路 9 號富泰邨秀泰樓
9. 香港九龍油尖旺覺士道 1A 號高景臺
10. 香港九龍油塘高超道 32 號高翔苑高鳳閣
任何在2月4日至2月17日期間曾身處超過2小時的人士包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2月19日或之前接受檢測。受檢人士若在2月15日至2月17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
B. 出現兩宗或以上的確診個案的工作場所
1. 香港新界葵涌興盛路 77-79 號葵涌消防局
任何在2月4日至2月17日期間曾在指明地方工作或值勤的人士包括全職、兼職及替假員工，須於2月19日或之前接受檢測。受檢人士若在2月15日至2月17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
C. 屬第二次檢測的大廈
1. 香港鰂魚涌英皇道 997 號惠利大廈
任何在2月4日至2月17日期間曾身處超過2小時的人士包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2月19日或之前接受檢測。
另外，政府明日會在下列地點增設流動採樣站：
- 堅彌地城遊樂場
- 中環愛丁堡廣場
- 鰂魚涌社區會堂停車場
- 九龍佐治五世紀念公園
- 屯門富泰邨美泰樓
- 屯門湖山路社區會堂
- 天水圍天瑞體育館
- 大圍村南道（近港鐵大圍站A出口）
- 沙田乙明邨籃球場
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責任編輯：洪芷晴