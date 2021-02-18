甜品控注意｜K11 Art Mall化身甜品迷朝聖地Sugar Rush　逾50款期間限定甜品興奮你味蕾【內附詳情】

▲ K11 Art Mall將帶來全天候甜品藝術體驗「Sugar Rush」，提供逾50款期間限定甜品。（K11提供）

雖然西方情人節2月14日已過，但愛的甜蜜依然濃濃化不開，只因每天愛會多一些，下周五是農曆正月十五，即中國情人節，情侶們又有理由要慶祝一番了。K11 Sugar Rush為大家準備了多巴胺特襲，提供超過50款期間限定甜品，讓大家全天候品嘗甜品藝術體驗。

甜品控注意！K11 Art Mall將帶來全天候甜品藝術體驗「Sugar Rush」，為各位甜蜜情人及閨密送上多項窩心活動，除了可在K11 Art Mall獨家品嘗超過50款期間限定甜品外，還有充滿甜蜜藝術的「Sugar Rush」周末限定Pop-up，為你搜羅各款以令人心動的美點為主題的人氣手作，滿足你的甜品胃！

▲ K11 Art Mall獨家：黑森林千層蛋糕 千層蛋糕店 / Shaz Confections / 港幣68元（K11提供）

Sugar Rush連續18日甜蜜獎賞

作為甜品迷朝聖地，K11 Art Mall在活動期間，更設有不同水果及雪糕造型的粉紅打卡熱點，配合K11超趣味IG特效濾鏡，讓你與閨密情侶發掘進入18天K11 Art Mall甜品天堂朝聖之旅 ！「Sugar Rush」全天候甜品體驗甜蜜獎賞將於2月22日至3月11日限定發送。

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不知道你有沒有留意，將壓力的英文字「stressed」倒轉寫就變成甜品「desserts」了，所以趕快去享受一下各式各樣糖份的快樂，釋放心中所有壓力吧！只要有「Sugar Rush」甜蜜獎賞在手，你便能揭曉為期18日的K11 Art Mall甜品天堂朝聖之旅 ，包括多款蛋糕甜品買1送1及堂食送甜品的「甜品通行證Sweet Pass」，另外於K11 Art Mall單日消費滿1,500港元更可獲贈100港元Sugar Rush電子甜品禮券。

品嘗世界各地特色甜品滋味

心大心細的你不妨試試人氣千層蛋糕店Shaz Confections出品、使用了頂級巴西Valrhona朱古力製成的黑森林千層蛋糕，善用頂級食材獨特的甜味製作一系列低糖甜品，滿足一眾追求少甜多滋味的甜品控。喜歡法式多士的朋友當然不能錯過花香（Floom Floom Cafe & Kitchen）的粒粒花生醬芝士厚吐司配麻糬 ，這個經典法式多士配上粒粒花生醬及QQ麻糬球，造型可愛，口感更豐富！抹茶粉絲們都有福了，在百味堂及京都抹茶庵等有不同款式的抹茶甜品讓你品嘗如置身日本的和式滋味。

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本地薑Sweet Fashion House進駐

本地製作的甜品藝術店Sweet Fashion House將於3月1日登陸K11 Art Mall，並帶來一系列時尚創新的蛋糕、朱古力及馬卡龍，必定滿足你的味蕾。所有甜品均精挑細選最上等的原料，例如北海道的新鮮奶油、法國的時令水果及單一產地的可可等製成，讓你品嘗每種甜品的獨一無二、享受感官之旅。利用Sweet Pass更可在Sweet Fashion House購買獨家 Sugar Rush 蛋糕及享有買1送1優惠。

▲ K11 Art Mall獨家：Sugar Rush / Sweet Fashion House / 港幣 60 元（K11提供）

為慶祝在K11 Art Mall開幕，Sweet Fashion House推出為K11 Art Mall獨家製作的 Sugar Rush 蛋糕，以愛神丘比特之箭為靈感，在白朱古力慕斯加入了浪漫花瓣及新鮮野莓，象徵墜入愛河的情侶，喜愛甜品的你立刻行動吧！

Sugar Rush周末限定Pop-up

據說溫馨甜蜜的氛圍能讓人格外興奮，心情舒暢，好運自然隨之而來！由2021年2月20日至3月7日期間一連三個周末，K11 Art Mall為你帶來「Sugar Rush」 Pop-up。當日邀請多個本地手作品牌，聯手帶來一系列甜蜜驚喜，當中包括：甜食造型手作飾物、自家製甜品小食及精緻情侶飾品等，讓你時刻甜在心頭！ Uth KLUB會員更可換領20港元「Sugar Rush」Pop-up 購物禮券（受條款及細則約束），盡享購物優惠！

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日期：連續 3 個周末（2 月20至21日、27至28日、3月6至7日）

時間：上午11時至下午9時

地點：K11 Art Mall 1樓、2樓

記者：Elenor