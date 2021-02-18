新冠肺炎｜屯門72歲翁不明源頭感染　發病逾一個月日日到酒樓飲茶初四始送院

▲ 屯門72歲翁屬無源頭感染，發病逾一個月日日到酒樓飲茶，初四始送院。

新冠肺炎疫情持續，昨日（17日）新增16宗確診個案，涉及11男5女，介乎29歲至72歲；包括4宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有10宗，累計個案達10,813宗；另有約10宗初步確診，部分為源頭不明個案。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有8間食肆曾有確診者到訪。

據衞生防護中心的更新，新增8間食肆曾有確診者到訪，名單如下：（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

九龍

油尖旺 廣華街 38 號地下 阿來東南亞風味 10/02/2021 10801

油尖旺 金巴利道 53-59 號地下福臨門 13/02/2021 10809

油尖旺 華寶大廈 香港老飯店 14/02/2021 10809

深水埗 青山道 62D 號地下 雪山冰廳 14/02/2021 10807

新界

荃灣 海壩街 12 號地下 都好燒臘粉麵飯茶餐廳 16/02/2021 10800

沙田 沙田大會堂平台 美心皇宮 15/02/2021 10798

元朗 谷亭街 13 號地下 得閒飲茶 13/02/2021 10811

屯門 富泰商場 羊城火鍋海鮮酒家 14/02/2021 10808

在新增個案中，其中一名33歲患者（個案編號：10800）是在荃灣都好燒臘粉麵飯茶餐廳任職廚師，初一發病後仍有上班，店內11名員工須接受檢疫。

另個案編號10808的72歲男患者居於屯門富泰邨秀泰樓，發病1個月期間差不多日日去酒樓飲茶，當中包括屯門時代廣場好日子皇宴、煌府婚宴專門店飲茶，以及屯門富泰商場羊城海鮮火鍋酒家，一直到年初四才叫救護車入院。

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責任編輯：羅嘉欣