安心出行｜食客拒掃描「安心出行」二維碼強進快餐店　爭執期間揮拳打快餐店職員

▲ 食客拒絕掃描「安心出行」二維碼強進快餐店，爭執期間揮拳打快餐店職員。

本港新冠肺炎疫情似有回落惟未見回穩，政府公布今（18日）起食肆堂食時間可延長至晚上10時，並容許最多四人一桌。但須確保使用者在進入處所前利用手機掃描「安心出行」場所二維碼，或登記資料。不過今晨有人光顧快餐店時，因拒絕使用「安心出行」應用程式或登記資料，強行進入快餐店，在爭執期間揮拳打向快餐店職員。

今晨6時53分，一名男子擬光顧黃大仙清水灣道45號彩雲商場地下麥當勞，被職員要求使用「安心出行」應用程式或登記資料。不過食客拒絕並強行進入快餐店，在爭執期間揮拳打向快餐店職員，其後逃去。

其他職員見狀代為報案，警方到場調查，暫列作「襲擊及有人受傷」跟進，正追查疑人下落。據知在逃男子年約50餘歲，而受傷的20餘歲男職員，左額受傷，事後由救護車送院。

根據最新防疫限制，餐飲業務負責人須確保使用者在進入處所前利用手機掃描「安心出行」場所二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，並保留記錄31天；以及安排涉及處所運作的員工每14天進行一次新冠肺炎檢測及確保員工保留每次的檢測結果短訊記錄31天。

同場加映：沙士抗疫腫瘤科醫生不再打領呔 建議穿表面平滑衣物減感染風險

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）肆虐，除了佩戴口罩預防飛沬傳播外，不少人都忽略穿著的衣物都會匿藏細菌。曾於2003年沙士期間，負責診治懷疑染病的癌症病人臨床腫瘤科專科醫生曾偉光，當年於沙田威爾斯親王醫院工作。當時其部門有同事感染沙士，他不時會為前線醫護同事提供最新的防疫資訊。

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責任編輯：楊宛茜