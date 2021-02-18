校長專欄｜對別人衝口而出的說話別太上心 校長：多看別人的長處

▲ 嘗試多看別人的長處，人與人之間會少些爭執。

農曆新年長假期接近尾聲，基於疫情，相信不少港人僅限與至親家人拜年。回想起小時候，過年的日子總是令人特別難忘，媽媽來自大家族，我自小便擁有數十名表兄弟姊妹，成為我的好玩伴。

表兄弟姐妹多，共同經歷及好玩的事情就更多了。大家聚在一起，年紀大的孩子負責照顧年幼的孩子，一起玩，一起搗蛋，一起受罰，這些美好回憶，令長大後的我仍津津樂道。一大班小朋友靜悄悄乘坐數個站的電車溜走到商場； 成年人晚上在已打烊的酒樓鵲局至凌晨，一大班小朋友則利用酒樓的桌椅，堆砌成學校、診所、醫院等不同的場景。

在屋邨內，與鄰居小朋友一起走出屋外，進行水槍槍戰，被居民委員會逮個正着通知家長，也是生活之日常。回想起來，這些都是無傷大雅的搗蛋事，但創意、合作、溝通、明辨思維等廿一世紀所需的技能，都不知不覺地在玩樂中培養起來。

不過，現今社會不少家長生活繁忙，為口奔馳，平日活動主要以小家庭為核心，平日的確很少相約大家族聚首一堂聯誼聚會了。現今不少父母，很樂意花時間送子女上興趣班，假日自己一個小家庭去郊遊和玩樂，感到相當滿足。或許，我們可以嘗試把探訪親人擺放更高的排行位置，多安排子女與表兄弟姐妹一起玩樂，家庭之間多加交流。

其實，親友之間人多，經歷多，故事也多。家族裡每個人就好像一本又一本會走動的傳記，在家人口耳相傳的人和事中，或多或少也會擴闊了自己的眼界。有時，我們也會擔心「是是非非」的問題。其實，這也是做人的學問，人畢竟會犯錯，或會衝口而出說了一些欠缺理性的說話，傷害了彼此之間的感情，這也是平常不過的事。

要謹記，對別人的說話別太上心、別太介懷；嘗試多看別人的長處，少看別人的短處，人與人之間就自然會少一點矛盾爭執，多一份關懷愛戴。

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