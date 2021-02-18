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志偉細仔｜曾志偉孻仔驚爆離婚　曾國猷婚後疑被嫌不顧家

娛樂 10:56 2021/02/18

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曾志偉細仔驚爆離婚。

曾志偉細仔曾國猷在2012年與圈外女友張可蕙（Renee）結婚，二人婚後育有一女。近日張可蕙卻在個人社交媒體高調攬仔，涉嫌出軌之際，曾志偉大仔曾國祥向外界承認弟弟曾國猷已離婚。

在2012年，曾國猷與已懷孕的Renee奉子成婚，據悉當時婚禮的開支，約40圍酒席及百萬禮金均由父親曾志偉一手包辦。在孫女的百日宴，曾志偉更豪送價值七位數的鑽石給新抱和孫女。 　

獎門人回巢|曾志偉首次高層身份豪派利是 親民零架子卻跟余詠珊零交流　

曾國猷婚禮。（東星圖片）

婚後屢傳離婚

可是未幾，討論區流傳一篇疑似Renee數臭曾國猷的文章，字裏行間透露出很多的不滿，認為曾國猷不照顧妻女。一名網名「Mark Tsang」的人更用英文回應：「回到家困不但不關心我，還只會抱怨和罵我又傻又難看。」

火爆樓主回應：「不是只有你一個辛苦的，曾先生，不要以為照顧孩子好過癮呀，算了，總之以後不會煩你，你最好賺到錢，令我說不出一句話來就最好。」

有貌似知情人士留言：「他父親之前不是給了你百萬嗎？」，Renee忍不住透露身份：「是又如何，他爸爸是曾志偉，一百萬打個咳嗽就有。」

事後曾國猷與前妻的「家事」被傳開，曾志偉也為細仔解話：「兩公婆一定會吵架，他們要發洩也沒辦法。」

後來Renee甚少露面，甚至連奶奶朱錫珍的喪禮也沒有現身。

一家三口支持曾志偉錄影。（東星圖片）

獎門人回巢|曾志偉入主TVB高層前因後果　余詠珊否認曾不和視對方為師傅

娛樂圈發展平平

2017年，曾國猷曾與「人妻女神」梁芷珮在TVB主持《超級台灣任務》，可惜反應未如理想，之後曾國猷更轉戰幕後工作。

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升呢做老闆不久的曾國猷卻捲入200萬港幣欠款的糾紛之中。面對指控，曾國猷表示自己已離開公司，因此不就事件作出回應。

同埸加映：傅穎訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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