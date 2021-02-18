無禮港媽｜帶兒子求診向姑娘拜年𢭃利是　港媽知未婚即轉身鬧：又係啲老虔婆

▲ 帶兒子求診向姑娘拜年𢭃利是，港媽知未婚即轉身鬧：「又係啲老虔婆。」

農曆新年派利是是一種祝福，但四處向人拜年望𢭃利是則不太有禮貌。Facebook專頁「診所低能奇觀」版主日前發帖，指一名港媽帶同兒子到診所求診，登記後竟站在登記處向姑娘拜年。然而，因姑娘未婚不會派利是，港媽知道後即轉身鬧：「又係啲死老虔婆」，帖文引來網民熱議。

「診所低能奇觀」版主早前在Facebook發文，指港媽在新年後帶同兒子到診所求診。一入到診所便問，「我個仔有啲唔舒服，今日睇醫生有冇加價呀？」姑娘回答收費與以往一樣，示意她看收費表，港媽表示：「我要最平嗰隻得啦！」姑娘循例問是否新症，港媽則回應指，「睇過啦，成日嚟睇喎，你唔記得佢咩。」但姑娘翻查資料後發現，發現小朋友上次求診已是一年前。

站在登記處拜年討利是

姑娘登記後示意他們先坐下等叫名，此時港媽便問兒子，「要同姨姨講咩呀？」兒子禮貌地說了一句多謝，她立刻糾正兒子的說法，「唔係講多謝晒呀，新年要同人講咩呀」兒子隨即改口說兩句恭賀說話，「恭喜發財，心想事成。」

得悉姑娘未結婚即轉身走

姑娘聽見後有點愕然，但還是禮貌地回答「乖呀，大家咁話」，便轉身繼續工作。一會後，姑娘轉身看見該對母子仍站在登記處等候，姑娘沒有理會太多，繼續工作。港媽最終忍不住開口問，「阿姑娘乜你未結婚咩？」姑娘說笑地回應她，「你有好男人介紹？」港媽聽見後立刻發出一下「嘖」的聲音，更轉身一邊走一邊鬧，

又係啲老虔婆。

網民紛紛留言批評港媽的行為沒禮貌，教壞兒子。不過，有網民打趣地建議姑娘應向港媽拜年𢭃利是。

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文章獲「診所低能奇觀」授權轉載

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責任編輯︰王明芳